Fondé en 2011, le Groupe Keys Asset Management compte une soixantaine de collaborateurs et gère 1,3 milliard d’euros d’actifs immobiliers pour le compte d’une clientèle composée d’investisseurs professionnels et assimilés. Le Groupe compte une société de gestion de portefeuilles en France, Keys REIM, et développe une approche centrée sur quatre métiers : la gestion de foncières, la revalorisation d’actifs (ou "Private Equity immobilier"), le financement d’opérations de développement et le conseil en capital-investissement. Cette approche multi-stratégique lui permet d’intervenir sur une grande variété d’actifs : bureaux, commerces, logements, locaux d’activités, résidences étudiantes, seniors, tourisme…

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance continue et soutenue de ses encours sous gestion grâce à une stratégie de collecte ciblée et un développement maitrisé de sa base de souscripteurs.

Le Groupe dispose d’un réseau bien établi de partenaires et d’une visibilité de premier plan en Ile-de-France et en régions qui lui donne accès à une large palette d’opportunités, y compris des transactions en gré à gré ou en consultations restreintes. Le Groupe a fait le choix d’internaliser plusieurs métiers de l’immobilier (property & asset management immobilier, acquisitions et arbitrages, ingénierie financière, asset développement...) et bénéficie de l’expertise, du savoir-faire et de ressources propres lui permettant d’optimiser la création de valeur à chaque étape du cycle de vie d’un actif immobilier.

De la conception à la réalisation, Keys Asset Management maîtrise l’ensemble des étapes du développement immobilier et réalise des opérations d’envergure, telles que l’acquisition de l’usine culturelle LX FACTORY de plus de 25 000 m² à Lisbonne, ou dernièrement l’acquisition en VEFA de l’ensemble mixte QUAI DES CAPS à Bordeaux (34 000 m² avec un hôtel, des bureaux et commerces, et un multiplexe cinématographique).

Le Groupe est pro actif en matière d’innovation et a conclu un partenariat avec l’université Paris-Est Marne-la-Vallée afin d’accéder à la recherche en matière de nouveaux usages immobiliers, d’urbanisme et de ville durable.

Le Groupe a investi plus de 380 millions d’euros en 2018, et gère désormais 63 actifs et 72 projets en co-développement.

Cette opération de LBO primaire associe les dirigeants fondateurs, qui conservent une participation très significative au capital du Groupe, et les principaux cadres de direction. Elle doit permettre au Groupe d’accélérer son développement dans un contexte de croissance forte des produits immobiliers dans les portefeuilles d’épargne des investisseurs français. L’objectif de Naxicap Partners et du management consiste à accélérer la croissance organique du Groupe via le lancement de nouveaux produits et le développement de sa base de souscripteurs et mener une stratégie active de croissances externes.

« Tout en préservant notre culture d’entreprise, nous sommes convaincus d’avoir choisi le meilleur partenaire pour nous accompagner dans cette nouvelle étape visant à amplifier notre croissance auprès de nouvelles cibles et de nouveaux marchés. Nous restons à la tête du groupe et toujours impliqués », déclarent Pierre Mattei et Cyril Garreau, co-fondateurs et gérants du Groupe.

« Nous avons été séduits par le positionnement de l’entreprise, son expertise, sa capacité d’innovation, le dynamisme et la qualité de l’équipe dirigeante. Naxicap Partners sera présent aux côtés de l’entreprise pour l’aider à exploiter les multiples leviers de croissance qui se présentent aujourd’hui à elle. En particulier, nous souhaitons soutenir le management dans la réalisation d’acquisitions en vue de consolider et diversifier les métiers du Groupe. », déclare Laurent Chouteau, Directeur chez Naxicap Partners.