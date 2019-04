Ce nouveau tour de table de 2 millions d’euros est réalisé auprès de certains des investisseurs historiques de la société, de Keys Asset Management, de Naxicap Partners, et de Business Angels. Les salariés ont également été associés à cette nouvelle levée de fonds pour renforcer la cohésion et l’engagement de toute l’équipe dans le projet d’entreprise.

Ce financement va permettre d’accélérer le développement de la plateforme qui ne cesse d’évoluer depuis sa commercialisation en mars 2018 : le développement en mode agile permet à la société d’intervenir avec une grande souplesse dans la prise en compte des besoins des clients et utilisateurs. Tous les mois de nouvelles fonctionnalités sont intégrées.

La croissance de l’entreprise passera par de nouvelles fonctionnalités mais également le développement de marchés adjacents. L’ambition de MYRE est de devenir l’acteur de référence proptech dans les métiers de l’asset management immobilier, un secteur aujourd’hui en pleine transformation numérique.

MYRE est née de la volonté de décloisonner le monde de l’immobilier professionnel. Le constat d’un manque d’efficacité et de fiabilité de la donnée financière et juridique a conduit Déborah Fritz et ses associés (Ariel Boukobza, Isabelle Teboul Cohen et Arnaud Fritz) à penser un outil innovant qui permet de réunir sur une application unique une donnée standardisée aujourd’hui éparpillée et modélisée dans des outils archaïques et qui ne communiquent pas.

L’application www.getmyre.com permet de faire collaborer les différents acteurs participant à la bonne gestion financière, opérationnelle et juridique des actifs à toutes les étapes du cycle de vie. La transparence de l’information et sa disponibilité sont également des enjeux cruciaux. La donnée fiabilisée et consolidée permet d’optimiser la gestion, d’accroître la performance des actifs et d’accélérer les transactions. Les bénéfices pour les clients sont nombreux, en moyenne 30% de gain de temps sur les tâches administratives et une meilleure communication entre les équipes et les métiers.

A ce jour, plus d’un million de m² sont modélisés dans MYRE, soit quatre fois plus qu’il y a un an lors de la commercialisation.