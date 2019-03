Porté par la progression des marchés Bio et la qualité de ses produits, il confirme sa volonté de développement par croissance organique et externe. Ses partenaires historiques, Ouest Croissance et Unexo, réinvestissent dans ce tour de table, rejoints par un nouveau partenaire, Arkéa Capital.

Des ambitions françaises et internationales soutenues par le renforcement de son capital

Ces dernières années, les développements de Nature & Stratégie ont été tirés à la fois par le lancement de nouvelles gammes de produits dédiées et le déploiement des ventes sur différents réseaux spécialisés, et grâce aux instituts de beauté et à la vente à domicile. En s’appuyant sur son expertise, son savoir-faire et également sur son intégration verticale - de l’extraction des matières jusqu’à la commercialisation -, le groupe souhaite saisir les opportunités offertes par les évolutions des marchés Bio et ambitionne de renforcer ses activités déjà très développées en France.

Visant de nouveaux partenariats ou des croissances externes, en France et à l’international, le groupe souhaite également accéder à de nouvelles zones d’exportation. Bien implanté en Europe et présent en Asie depuis plus de 12 ans, le groupe a déjà renforcé sa présence en Belgique et en Suisse. Il souhaite aujourd’hui l’intensifier dans les pays anglo-saxons : Angleterre, Canada et États-Unis qui représentent un marché très porteur, ainsi qu’en Asie.

Afin de poursuivre son développement et notamment de financer de nouvelles opérations de croissance externe, Nature & Stratégie s’appuie sur le soutien de Ouest Croissance et Unexo, déjà présents au capital du groupe. Ils sont rejoints dans cette nouvelle opération financière par Arkéa Capital, la filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital-investissement.

Des projets environnementaux au service de son développement

Soucieux de partager son expérience avec ses clients, Nature & Stratégie a développé, via sa ferme expérimentale de la Chaltrie, une démarche de formation et d’explication des méthodes d’extraction de matières premières cultivées et des enjeux de la mise en œuvre des produits certifiés. Engagé dans une économie orientée vers le respect de l’homme et de son environnement, le groupe Nature & Stratégie applique des principes en accord avec cette démarche (site aux normes HQE, principes d’éco-conception, évaluation de l’impact sur l’environnement et les générations futures, prévention de la pollution, éducation à l’environnement…).

Le nouveau projet d’entreprise RaSsemblE vise un double objectif : performance environnementale et efficacité interne autour de son engagement développement durable. L’intensification de cette démarche au service de ses clients, de ses salariés et de ses partenaires accompagne le développement du groupe qui devrait doubler ses ventes dans les cinq prochaines années.

« Nous avons depuis toujours cherché à maintenir un équilibre entre développement et valeurs. Nous souhaitons maintenir ce rythme et profiter du support de nos partenaires financiers Ouest Croissance, Unexo et Arkéa Capital. Les opportunités sont importantes sur nos marchés, nous entendons pouvoir les saisir le plus efficacement possible », commente Samuel Gabory, président de Nature & Stratégie.

« La croissance du groupe est un gage de pérennité. Elle ne doit pas se faire sans des bases fortes. Nous investissons donc en permanence pour consolider ces bases. Le renforcement de nos partenaires financiers est à la fois une marque de confiance et une sécurisation de nos développements futurs. En effet, nous pensons doubler nos ventes dans les cinq ans qui viennent », ajoute Didier Hervé, directeur général du groupe.

« Depuis huit ans déjà nous accompagnons ce groupe et nous sommes fiers de sa croissance interne et externe réussie. Forts du succès de cette première étape, nous poursuivons aujourd’hui notre engagement dans la structuration du groupe et de son actionnariat, sur un marché porteur, auprès d’un management humain et de qualité », commente Anne Jacquinet-Sulger, directrice générale Ouest Croissance.

« Cette opération permet à Unexo de réaffirmer sa confiance dans l’équipe dirigeante du groupe Nature & Stratégie. Avec l’extension de son outil industriel, le groupe devrait prendre une part croissante sur le marché dynamique des cosmétiques et détergents Bio. Nous soutiendrons cette croissance y compris par l’étude de projets de croissance externe », ajoute Jérémy Durand, Unexo.

Thomas Trideau, Directeur régional d’Arkéa Capital, commente : « Nous sommes heureux de rejoindre Samuel Gabory et son équipe dans leur aventure entrepreneuriale. Notre entrée au capital doit permettre au groupe d’accélérer sa croissance dans un marché en forte mutation où le consommateur prend de plus en plus conscience de l’importance de la qualité et de l’origine des produits qui touchent à sa peau. Notre investissement auprès du groupe Nature & Stratégie confirme notre engagement en tant qu’acteur de la création de valeur durable sur les territoires ».