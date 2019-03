En signant les sept Principes pour l’autonomisation des Femmes, Natixis s’engage à :

mettre en place une gouvernance favorable à l’égalité des sexes au plus haut niveau de l’entreprise ;

traiter les femmes et les hommes de manière équitable au travail - respecter et soutenir les droits humains et agir contre les discriminations ;

garantir la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs des deux sexes ;

promouvoir l’éducation, la formation et le développement professionnel des femmes ;

mettre en œuvre des mesures permettant d’autonomiser les femmes au service du développement des entreprises ;

promouvoir l’égalité grâce à des initiatives portées par les collaborateurs et à leur implication ;

mesurer et faire connaître les progrès réalisés en faveur de l’égalité des sexes.

Avec la volonté de faire grandir tous ses talents, partout dans le monde, Natixis met en œuvre de multiples actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

objectifs chiffrés de recrutement et de féminisation de ses cercles de leadership à l’horizon 2020 : 50 % de femmes dans le recrutement de juniors, 30 % de femmes au sein de son 1er cercle de leaders et 40 % au sein du second ;

soutien actif au réseau international Women in Natixis Network (WINN) ;

(WINN) ; stricte parité de ses programmes de développement des talents ;

actions en faveur du développement du leadership et de l’employabilité des femmes ;

formation et sensibilisation des collaborateurs à la diversité : lancement d’un serious game sur les stéréotypes et situations de discrimination ;

valorisation des carrières au féminin dans la finance : job shadowing, diffusion de portraits de femmes Talented Women, partenariats avec des écoles…).

Grâce aux actions qu’elle a engagées, Natixis a progressé de 27 places, en un an, au Palmarès Ethics and Boards 2018 de la Féminisation des Instances Dirigeantes, en se classant à la 46e place sur 120 parmi les grandes entreprises françaises du SBF 120.

« Bâtir un environnement de travail inclusif et équitable pour chacun au sein de Natixis est une priorité pour nous et nous sommes convaincus que la diversité est un levier indispensable pour assurer notre performance à long terme. En adhérant aux Principes pour l’autonomisation des Femmes des Nations Unies, Natixis réaffirme son engagement total pour l’égalité entre les femmes et les hommes », déclare François Riahi, directeur général de Natixis.

Pour Anne Lebel, directrice des Ressources humaines, membre du comité de direction générale de Natixis : « L’adoption des Principes pour l’autonomisation des Femmes va nous permettre d’aller plus loin dans les actions que nous menons pour augmenter la présence des femmes dans nos cercles de leadership et soutenir leur développement de carrière. »