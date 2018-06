Natixis Investment Managers annonce l’acquisition [1] de MV Credit, qui deviendra un nouvel affilié.

Pour répondre aux besoins de diversification des investisseurs et à leurs demandes de solutions d’investissement alternatives, Natixis Investment Managers développe son offre en dette privée avec l’acquisition d’un expert du crédit européen, dont la stratégie d’investissement est ciblée sur le financement d’entreprises « upper mid-cap ».

L’acquisition de MV Credit marque une étape importante dans le développement de l’offre européenne en actifs réels de Natixis Investment Managers, donnant aux investisseurs accès à une vaste gamme d’expertises en private equity, dette privée, immobilier et infrastructure. MV Credit, comme les autres affiliés, conservera son autonomie de gestion tout en bénéficiant de la plateforme de distribution internationale de Natixis Investment Managers. L’acquisition, conforme aux objectifs du plan stratégique New Dimension de Natixis, sera relutive sur les marges et l’impact de l’opération sur le ratio CET1 de Natixis est estimé à environ 10bps.

Fondé en 2000, MV Credit est un spécialiste reconnu du crédit européen, basé à Londres et au Luxembourg. La société s’appuie sur une équipe forte de 18 ans d’expérience en investissement à travers tous les cycles de crédit. Elle se distingue par sa philosophie d’investissement qui repose sur deux principes fondamentaux : une analyse de crédit rigoureuse et une gestion active de ses portefeuilles. Au fil des années, les fonds de crédit MV Credit ont investi plus de 5 milliards d’euros dans près de 500 solutions de financement, avec des rendements les classant régulièrement dans le premier quartile.

Tout comme les autres affiliés de Natixis Investment Managers, MV Credit conservera son autonomie de gestion, sa marque, ainsi que ses équipes et ses stratégies d’investissement. La direction de MV Credit continuera d’être assurée par l’équipe d’associés actuelle.

Natixis Investment Managers propose des solutions d’investissement développées par ses sociétés de gestion affiliées, spécialistes de la gestion active et de conviction parmi les plus reconnues au monde. Cette structure multi-affiliée repose sur une certitude : la gestion véritablement active et indépendante permet de mieux répondre aux besoins des investisseurs et de les aider à construire des portefeuilles solides et diversifiés sur le long terme.

« Avec ses performances reconnues, son équipe de gestion expérimentée et son expertise éprouvée sur les dettes seniors et subordonnées, MV Credit apporte une nouvelle dimension à notre gamme européenne en actifs réels. L’esprit entrepreneurial et l’approche d’investissement résolument active de MV Credit s’intègrent parfaitement dans notre modèle multi-affilié et permettent à nos investisseurs d’accéder à une nouvelle gamme unique de stratégies de dette privée », déclare Jean Raby, membre du Comité de direction générale de Natixis et Directeur général de Natixis Investment Managers.

« Nous sommes ravis de devenir affilié de l’un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs. Le modèle multi-affilié offre des opportunités de croissance considérables, en nous permettant d’accéder à un réseau de distribution international et de profiter du soutien d’un grand groupe de services financiers tout en conservant notre pleine autonomie de gestion et notre approche particulière par laquelle nous maximisons les rendements pour nos investisseurs » déclare Frédéric Nadal, CEO de MV Credit.