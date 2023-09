La création de cette fonction s’inscrit dans la continuité de la transformation engagée par Natixis Wealth Management depuis 2021, pour développer une stratégie de gestion différenciante à l’attention des entrepreneurs et cadres dirigeants français et internationaux.

« L’arrivée de Benoît Peloille est synonyme d’une nouvelle orientation de notre politique d’investissement, destinée à renforcer notre proposition de valeur pour nos clients. C’est le signe d’une mutation profonde de notre ADN de banquier privé, qui marque notre volonté de concevoir une stratégie de gestion globale, résolument orientée vers les entrepreneurs » déclare Audrey Koenig, Directrice générale de Natixis Wealth Management.

Benoît Peloille, 41 ans, a débuté sa carrière en 2006 en tant qu’Analyste investissement, allocation d’actifs et fonds de fonds chez Oddo Asset Management. Il rejoint Natixis en 2007 et occupe le poste de Stratégiste actions spécialisé sur les marchés européens. En 2016, il intègre VEGA Investment Managers (la société de gestion de Natixis Wealth Management) en tant que Gérant, mais également comme Stratégiste, avec une vision top-down et quantitative des fonds thématiques et multigestion.

Il est titulaire d’un master degree en finance à la Faculté de Finance, Banque et Comptabilité (FFBC) de Lille.