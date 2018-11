Cette opération permettra à Natixis Wealth Management de se renforcer dans les domaines du private equity et des clubs deals immobiliers, en capitalisant sur des partenariats noués de longue date entre Massena Partners et des acteurs de référence dans ces domaines.

Menée en parfaite cohérence avec le plan New Dimension annoncé par Natixis fin 2017, cette initiative, qui intervient après la cession par Natixis Wealth Management de Sélection 1818, permettra également de compléter les solutions proposées aux clients des réseaux du Groupe BPCE.

Par cette opération, Massena Partners devient une filiale de Natixis Wealth Management. La société conservera son autonomie dans la gestion de ses clients et dans le choix de ses investissements. Ses principaux managers, associés au développement de la société en leur qualité d’actionnaires, conservent leurs fonctions. Avec l’appui de Natixis, ils entendent préserver l’ADN de la société : une gestion en architecture ouverte et une offre sophistiquée en investissements non-cotés (Private Equity, immobilier). Massena Partners bénéficiera de la couverture financière internationale de Natixis et de ses outils digitaux.

George Eric de la Brunière, Directeur général de Natixis Wealth Management déclare : « Nous sommes heureux de cette acquisition qui confirme notre positionnement en wealth management et avons hâte de travailler étroitement avec les talents de Massena Partners. Cette étape, synonyme de renforcement de nos expertises notamment dans le private equity et les club deals immobiliers, va nous permettre d’accélérer notre développement commercial et de répondre mieux encore aux attentes de nos clients dans ces domaines très spécialisés ».

Frank Noël Vandenberghe, Président du conseil d’administration et associé de Massena Partners, ajoute : « Nous nous réjouissons de poursuivre notre aventure professionnelle aux côtés des équipes de Natixis Wealth Management. La demande des investisseurs privés en matière de conseils stratégiques et de solutions d’investissement est de plus en plus pointue. La collaboration avec Natixis Wealth Management nous permettra d’élargir notre champ d’action et de créer des opportunités de développement, tout en conservant la culture d’indépendance et d’innovation qui nous anime depuis toujours. Je me félicite de l’accord stratégique conclu avec Natixis Wealth Management au terme duquel je vais continuer à conseiller nos clients communs dans leurs investissements non cotés à travers les sociétés de mon groupe, telles que Essling Capital pour le Private Equity, et Chestone pour l’immobilier. »

