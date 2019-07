Natixis Wealth Management met en place une nouvelle organisation pour favoriser un fonctionnement plus intégré entre la France, le Luxembourg et la Belgique, et nomme Audrey Koenig directeur général délégué de Natixis Wealth Management et Philippe Guénet directeur général des implantations de la banque au Luxembourg et en Belgique.

Audrey Koenig, nommée directeur général délégué de Natixis Wealth Management, sera en charge de la direction Développement Wealth récemment créée. Cette dernière regroupe la direction commerciale, les expertises métier ainsi qu’un département business management permettant d’assurer une qualité de service optimale aux clients. Audrey Koenig sera responsable de la filière Développement Wealth sur le périmètre France, Luxembourg et Belgique.

Philippe Guénet, est nommé directeur général de la banque au Luxembourg et de sa succursale en Belgique. Il aura notamment pour mission de contribuer au renforcement de la transversalité des activités Wealth au Luxembourg et en Belgique et d’accompagner le développement de l’activité à l’international, en lien étroit avec les instances de Place locales.

Biographies

Audrey Koenig a débuté sa carrière en 1997, en tant que conseiller en gestion de patrimoine à la Banque Populaire, puis comme banquier privé au CIC (2000-2001). En 2001, Audrey intègre la Banque Privée Saint Dominique, devenue Banque Privée 1818 puis Natixis Wealth Management en 2017. Elle y exerce successivement les postes de banquier privé – Gestion de Fortune (de 2001 à 2011), directeur du développement – gestion de Fortune (de 2011 à 2013) et directeur de la gestion de fortune (de 2014 à ce jour).

Audrey Koenig, 45 ans, est titulaire d’un DESS, ingénierie juridique et financière (IGR – IAE de Rennes).

Philippe Guénet a commencé sa carrière en 1994 comme auditeur au département inspection de la CNCM (Confédération Nationale du Crédit Mutuel). Il rejoint en 1997 le Groupe IONIS, en tant que responsable de l’audit interne, puis responsable de la valorisation des OPC et des portefeuilles institutionnels. A partir de 2001, il exerce successivement différentes fonctions dans plusieurs entités de Natixis : Responsable des risques et de la compliance puis directeur administratif chez VEGA Finance (de 2001 à 2005), directeur de la production bancaire à La Compagnie 1818 (de 2006 à 2008), secrétaire général chez Sélection 1818 (de 2008 à 2012) puis COO chez Natixis Wealth Management (de 2012 à ce jour).

Philippe Guénet, 50 ans, diplômé de l’EM Lyon est titulaire d’un DECF.