La nouvelle équipe constituée de 8 personnes dédiées sera animée par 3 Managing Directors : Gilles Bonnier chez Natixis Partners depuis 2017, Nicolas de Gastines, ex-BNP Paribas recruté en septembre 2019 et Bertrand Geyer chez Natixis depuis 2005. Ces professionnels reconnus dans le secteur de l’immobilier bénéficient chacun d’une expérience de 15 à 25 ans en M&A « Real Estate » et ont réalisé à eux 3 plus de 100 transactions immobilières.

Ce développement s’inscrit dans la stratégie de Natixis visant à renforcer sa position de leader dans le « Real Estate & Hospitality », l’un des 4 secteurs clés de Natixis, sur tous les métiers de la banque.

L’équipe Natixis Partners Real Estate accompagnera une grande variété d’acteurs du marché immobilier : sociétés foncières, promoteurs, fonds de private equity, investisseurs nationaux et internationaux, asset managers et investisseurs institutionnels sociaux.

« Nous sommes très fiers du renforcement chez Natixis Partners du pôle M&A Immobilier constitué de professionnels aguerris, qui allie excellence et autonomie des équipes et force de frappe de Natixis, une combinaison quasi-unique en France. Avec ce développement, nous misons sur des synergies fortes pour proposer des solutions transversales à l’ensemble de nos clients, investisseurs, institutions publiques, promoteurs et innovateurs » explique Marc Vincent, responsable mondial de la Banque de grande clientèle et membre du comité de direction générale de Natixis.

« Nos solides expertises en immobilier, complémentaires et associées à une vision entrepreneuriale du métier que nous partageons, sont autant d’atouts qui vont nous permettre d’accompagner nos clients dans leurs opérations immobilières souvent complexes et de faire de Natixis Partners l’un des acteurs incontournables du marché » ajoutent Gilles Bonnier, Nicolas de Gastines et Bertrand Geyer.

*********

Gilles Bonnier a été Directeur financier et Responsable des acquisitions et de l’asset management dans différentes structures telles que Foncière des Régions, Gecina ou Tishman Speyer. Plus récemment, il a aussi occupé des fonctions opérationnelles et de développement dans le secteur des résidences étudiantes. Gilles est diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’Institut Supérieur du Commerce.

Nicolas de Gastines est entré dans le groupe BNP Paribas en 1997, après une première expérience au Crédit Lyonnais Americas à New-York. Il a occupé différentes fonctions au sein du département Corporate Finance, dans l’équipe Advisory for Listed Companies, puis Financial Institutions et depuis 2010 Real Estate. Il a conseillé de nombreuses opérations de rapprochement et de levées de capitaux dans différents secteurs et accompagne, depuis plus de 20 ans, les grands acteurs de l’immobilier. Nicolas est diplômé d’HEC Paris.

Bertrand Geyer a débuté sa carrière en 2000 en tant qu’analyste financier chez Global Equities. Dès 2003, date de l’avènement du statut SIIC en France, il se spécialise en immobilier et rejoint Ixis-CIB en 2005 pour participer à la constitution et au développement de la franchise M&A en Immobilier. Au sein du groupe depuis près de 15 ans, il a dirigé diverses opérations de fusions et acquisitions auprès de foncières cotées mais également auprès de grands corporates. Bertrand est diplômé de l’ESCE et de la SFAF.