Dans ses nouvelles fonctions, Nathalie sera chargée de piloter les engagements ESG de Natixis IM à travers son réseau de distribution, ses sociétés de gestion affiliées et au niveau des initiatives de Place. L’ESG est au cœur des ambitions stratégiques de Natixis IM avec un objectif de 600 milliards d’euros d’encours, soit 50 % des actifs sous gestion, dans la catégorie des investissements durables ou à impact d’ici 2024.

Nathalie jouera un rôle déterminant dans le renforcement des capacités ESG de la société et dans le développement d’une gamme de solutions durables innovantes, afin de faire de Natixis IM le gérant d’actifs offrant la meilleure expérience client au niveau mondial. Elle sera rattachée à Joseph Pinto, responsable de la distribution Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Asie-Pacifique de Natixis IM et sera basée à Boston.

Travaillant en étroite collaboration avec les affiliés de Natixis IM, Nathalie aura pour ambition de renforcer le positionnement de la société sur l’ensemble des aspects de l’investissement durable, avec notamment l’objectif d’atteindre 100 % des affiliés signataires des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI) d’ici 2024. Elle se concentrera également sur l’accompagnement des clients dans leur parcours ESG, de l’intégration de critères ESG à l’allocation en investissement à impact.

Tim Ryan, Directeur général de Natixis Investment Managers et membre du Comité de Direction Générale de Natixis, commente : « Ayant récemment travaillé chez Mirova, notre filiale dédiée à l’investissement durable, je suis convaincu que les connaissances approfondies de Nathalie et sa longue expérience du secteur aideront nos clients à aligner leurs convictions ESG sur leurs objectifs d’investissement et à accélérer la transition vers une économie mondiale plus durable. »

Nathalie était auparavant responsable de la stratégie et du développement ESG au sein de Mirova US. Elle a obtenu sa licence à l’Institut supérieur de gestion de Paris, en France, et est analyste certifiée en investissements internationaux (CIIA). Elle a été conseillère de la France pour le commerce extérieur de 2014 à 2020 et est membre du comité technique ESG du CFA Institute.