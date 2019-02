Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Harald aura pour mission de piloter la politique RSE et de coordonner la stratégie ESG de Natixis Investment Managers à l’échelle mondiale, dans l’ensemble de son réseau de distribution et auprès des affiliés de Natixis Investment Managers.

Il sera rattaché à Beverly Bearden, Directrice générale adjointe de Natixis Investment Managers, et à Christophe Lanne, responsable de la Transformation du pôle Gestion d’Actifs et Banque Privée. Il sera basé à Paris.

Harald Walkate était auparavant Vice-président senior en charge de l’investissement responsable chez Aegon Asset Management (AAM) (Pays-Bas). Il était responsable de l’intégration ESG, des initiatives d’engagement et de l’impact investing pour le groupe Aegon et AAM. Avant ce poste, Harald a travaillé au sein du département New Business Initiatives d’AAM et développait des stratégies dédiées aux investisseurs institutionnels. Depuis 2018, il est également conseiller pour le « Impact Management Project (IMP) » sous détachement d’Aegon. Il conservera ce rôle de conseiller une fois chez Natixis Investment Managers.

Beverly Bearden a déclaré : « La Responsabilité Sociétale des Entreprises est au cœur de la philosophie de Natixis et l’un des piliers de notre plan 2020 New Dimension. La nomination d’Harald, notre premier responsable RSE et ESG, témoigne de notre engagement continu à offrir à nos clients des solutions durables et ce sur le long terme. »

Christophe Lanne s’est également exprimé sur cette nomination : « Nos travaux de recherche révèlent une prise de conscience grandissante de la part des clients et qu’ils souhaitent désormais investir dans des entreprises ayant un impact social et environnemental positif. Nous sommes donc ravis qu’Harald pilote les stratégies RSE et ESG de Natixis Investment Managers et qu’il travaille avec nos affiliés en ce sens. »

Harald Walkate a quant à lui déclaré : « Natixis Investment Managers est l’un des leaders de la gestion ESG grâce à son implication dans des initiatives majeures telles que les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies, le G7 et l’Alliance des dirigeants engagés pour le climat du Forum économique mondial. Je suis impatient de collaborer avec certains des meilleurs gérants d’actifs du secteur et de les aider à concevoir des solutions d’investissement durable pour nos clients. »