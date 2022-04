Développée en partenariat avec sept FinTechs, Asset Studio marque une étape importante dans la stratégie d’innovation digitale et d’excellence client de Natixis IM. Cette plateforme offre aux investisseurs un accès unique à une multitude de fonctionnalités en matière de construction, d’optimisation et d’analyse (notamment ESG) de portefeuilles. Institutionnels, conseillers en gestion de patrimoine ou encore banques privées, ont accès à un outil sur-mesure, interactif et sécurisé pour faciliter leur parcours d’investissement.

Une plateforme agrégatrice de technologies

Asset Studio est le fruit d’une initiative inédite entre l’équipe Natixis IM Solutions [1] et sept FinTechs - Alpima, Auth0, Envestboard, Heavenize, Lexifi, Neoxam, Weefin. Chacune a apporté un savoir-faire indispensable au développement des fonctionnalités technologiques de cette plateforme, tant en matière de pilotage d’activité que d’analyses plus avancées (stratégies de couverture, gestion actif passif ou produits structurés).

« Les fonctionnalités d’Asset Studio vont de la visualisation intuitive des indicateurs financiers clés, à l’analyse et la restitution digitale de score E.S.G et d’indicateurs climatiques de portefeuilles, en passant par le hedging, l’analyse de fonds et le monitoring de portefeuilles », explique Oumar Diawara, Directeur structuration & technologie, Natixis IM Solutions.

Dotée d’un algorithme propriétaire, la plateforme Asset Studio permet en effet de suivre de façon modulaire des actifs « vanille » & structurés, et d’appréhender des gestions et portefeuilles complexes dans leur ensemble. L’architecture est basée sur un écosystème complet d’APIs permettant la liaison entre les FinTechs et sur un Cloud propriétaire Natixis (AWS) afin de garantir un haut niveau de sécurité ainsi qu’une maîtrise complète des environnements et des données.

Une expérience client inédite et personnalisée

Tout en prenant en compte les exigences d’un univers réglementaire de plus en plus complexe, Asset Studio apporte une solution technologique, et fait de la satisfaction client une priorité. Accessible depuis le portail client de Natixis IM, les premiers utilisateurs ont été intégrés et peuvent ainsi optimiser de façon interactive leur parcours d’investissement.

« Le lancement d’Asset Studio reflète nos efforts au service de la création de valeur pour nos clients. Cela illustre notre capacité à innover au sein d’un écosystème entrepreneurial tel que le secteur des FinTechs, pour offrir à nos clients une expérience d’investissement simplifiée et adaptée à leurs besoins précis », commente Joseph Pinto, Directeur distribution internationale, Natixis IM.

L’approche digitale permet une personnalisation fine : chaque typologie de client dispose en effet d’une interface dédiée et d’une base de données de plus de 100 000 fonds, issus ou non de Natixis IM, afin de pouvoir traiter l’intégralité des portefeuilles. « L’architecture ouverte offre à la clientèle des CGP ou banquiers privés un accès direct aux outils de simulation et de construction de portefeuilles. Les clients et les équipes d’Asset Studio interagissent en temps réel sur la plateforme ce qui rend l’approche dynamique et collaborative », ajoute Aziz Diallo, Directeur adjoint structuration & technologie, Natixis IM Solutions.

La dimension ESG au cœur d’Asset Studio

Préoccupation croissante des investisseurs, la dimension ESG est une composante essentielle de la plateforme. Plusieurs fonctionnalités propres ont été développées, parmi lesquelles :

Un outil de scoring permettant d’évaluer les scores E, S et G selon les émetteurs investis dans le portefeuille ;

La prise en compte des politiques internes des clients souhaitant mettre en œuvre une stratégie d’allocation alignées avec leurs propres mesures et process ;

Des outils de simulation en termes de trajectoire carbone permettant d’identifier les solutions à l’impact climatique moindre ;