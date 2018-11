En plus de l’offre existante de Natixis Investment Managers en actions internationales, les investisseurs auront désormais accès à une vaste gamme de stratégies thématiques, résolument actives et fondées sur des convictions fortes. Elles porteront notamment sur les thématiques de l’eau, la sécurité, l’intelligence artificielle et la robotique.

Avec 861 milliards d’euros d’encours sous gestion [1] et s’appuyant sur l’expertise de 26 sociétés de gestion spécialisées à travers le monde, Natixis Investment Managers est l’une des plus grandes sociétés de gestion dans le monde. Elle donne accès à des gérants actifs à fortes convictions, chacun d’eux ayant un style d’investissement et une expertise propres dans lesquels ils ont une expérience éprouvée, l’objectif ultime étant d’aider les investisseurs à construire des portefeuilles plus solides et plus diversifiés sur le long terme. La gestion thématique répond à une demande croissante des investisseurs qui souhaitent que leurs portefeuilles répondent aux défis et aux grandes tendances qui transforment notre monde.

En l’espace de onze ans, cette équipe de gérants chevronnés a développé et lancé toute une série de fonds thématiques. Ensemble, ils ont participé à la gestion de plus de 21 milliards d’euros d’encours. En 2019, ils lanceront une nouvelle gamme de fonds thématiques en commençant par les stratégies liées aux thèmes de l’eau, de la sécurité, de l’intelligence artificielle et de la robotique.

« Cette équipe est pionnière en gestion thématique. Leur esprit entrepreneurial et leur approche résolument active de l’investissement correspondent parfaitement à notre philosophie. Leur excellent historique de performances associé à leur expertise solide apportera une contribution substantielle au développement de notre offre en actions internationales », commente Jean Raby, Directeur général de Natixis Investment Managers.

Arnaud Bisschop compte plus de onze années d’expérience. Avant de rejoindre Natixis Investment Managers, il était co-gérant du fonds Pictet Water (5,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion) [2]. Arnaud est titulaire d’un master en ingénierie et en économie de l’École Polytechnique et de l’École nationale du génie rural, des eaux et des forêts (ENGREF).

Frédéric Dupraz, CFA, compte neuf ans d’expérience et il était co-gérant du fonds Pictet Security (4,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion) [3]. Frédéric est titulaire d’un master en économétrie de l’université de Genève et d’une licence en ingénierie de la HES de Genève. Il est par ailleurs détenteur de la certification Chartered Financial Analyst (CFA).

Nolan Hoffmeyer, CFA, noté AAA par Citywire, compte cinq ans d’expérience et était co-gérant du fonds Pictet Digital (3,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion) [4]. Nolan est diplômé de l’université de Saint-Gall avec une licence en gestion d’entreprise. Il détient également un master en ingénierie financière de l’université de Lausanne. Il est lui aussi, détenteur de la certification CFA.