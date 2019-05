Fiera Capital Corporation et Natixis Investment Managers annoncent la conclusion d’un partenariat stratégique de long terme. Fiera Capital devient la plateforme de distribution privilégiée de Natixis Investment Managers au Canada, donnant ainsi aux clients de Fiera Capital, accès à la large gamme de stratégies d’investissement actives de Natixis Investment Managers. Dans le cadre de cet accord, Natixis Investment Managers renforce son engagement sur le marché canadien grâce à l’acquisition d’une participation de 11,00 % au capital de Fiera Capital (impact limité sur le ratio CET1 de Natixis). Jean Raby, directeur général de Natixis Investment Managers, rejoindra par ailleurs le conseil d’administration de Fiera Capital.

Le partenariat conclu entre Fiera Capital et Natixis Investment Managers prévoit :

l’achat par Natixis Investment Managers d’un total de 10,68 millions d’actions subordonnées de Catégorie A avec droit de vote au capital de Fiera Capital auprès d’une filiale détenue à 100 % par la Banque Nationale du Canada (BNC), ainsi qu’auprès de DJM Capital, une entité contrôlée par Jean-Guy Desjardins, pour un montant total de 128,16 millions de dollars canadiens ;

un accord de distribution aux termes duquel Fiera Capital interviendra comme le distributeur privilégié de Natixis Investment Managers au Canada pour ses stratégies et produits d’investissement. Natixis Investment Managers pourra aussi offrir à ses clients internationaux un accès aux stratégies d’investissements de Fiera Capital, à travers sa plateforme Dynamic Solutions ;

un contrat d’achat aux termes duquel Fiera Capital acquerra les opérations de Natixis Investment Managers au Canada.

Parallèlement à l’achat de parts par Natixis Investment Managers, Fiera Capital rachètera à des fins d’annulation 2,45 millions d’actions Fiera de Catégorie A auprès d’une filiale détenue à 100% par la Banque Nationale du Canada (BNC), pour un montant total de 29,40 millions de dollars canadiens.

« Le partenariat conclu avec Natixis Investment Managers renforcera le positionnement de leader de Fiera Capital à l’international et s’inscrit dans la mise en œuvre de notre plan stratégique 2022, à savoir figurer parmi les 100 plus grandes sociétés de gestion d’actifs au monde », affirme JeanGuy Desjardins, président et directeur général de Fiera Capital. « Nous sommes impatients de proposer à nos clients canadiens un accès aux stratégies d’investissement actives mondiales proposées par Natixis IM. De même, nous sommes ravis de pouvoir nouer un partenariat sur le long terme avec cet acteur mondial présent dans 38 pays et dont les actifs sous gestion s’élèvent à 1,2 trillion de dollars américains. »

« Nous sommes heureux de renforcer notre présence sur le marché canadien en nouant ce partenariat de long terme avec Fiera Capital, l’une des principales sociétés de gestion au Canada », indique Jean Raby, directeur général de Natixis Investment Managers. « Grâce aux équipes chevronnées de Fiera Capital, à leur solide historique de performance et à leur réseau de distribution de premier plan au Canada, ce partenariat permettra à nos deux sociétés de mieux servir nos clients en leur ouvrant l’accès à un plus large éventail de stratégies d’investissement actives. »

« Notre relation avec Fiera Capital demeure solide et Fiera Capital reste notre partenaire clé en matière de services de gestion d’actifs. Nous avons récemment décidé de prolonger notre collaboration pour une nouvelle période de trois ans et nous sommes ravis de continuer à travailler avec leur équipe de direction », ajoute Louis Vachon, directeur général de la Banque Nationale du Canada.

« L’accord de distribution à long terme conclu avec Natixis Investment Managers marque une étape importante pour Fiera Capital et témoigne non seulement de notre leadership sur le sol canadien, mais également de notre développement à l’échelle mondiale. En outre, cet accord de distribution offrira à nos clients un accès à de nombreuses stratégies d’investissement et un fort potentiel de croissance internationale, à travers l’offre proposée par la plateforme Dynamic Solutions de Natixis Investment Managers », conclut Vincent Duhamel, président et Chief Operating Officer mondial de Fiera Capital.