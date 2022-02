Nommée Responsable des affaires publiques de Natixis Investment Managers depuis le 3 janvier 2022, Anne Macey représente les intérêts de l’entreprise auprès des acteurs et décideurs de la sphère publique et institutionnelle. A ce titre, elle couvre également Natixis Interépargne et Natixis Wealth Management, autres activités de gestion d’actifs et de fortune du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE.

Anne Macey est en charge de l’élaboration de la stratégie d’affaires publiques et des positions de Natixis Investment Managers, Natixis Interépargne et Natixis Wealth Management, mobilisant l’ensemble des parties prenantes dans l’intérêt des clients et en étroite collaboration avec les équipes affaires publiques du Groupe BPCE. Elle représente les entreprises auprès de l’ensemble des parties prenantes – pouvoirs publics, autorités de régulation, institutions de Place et autres organismes – en France et à l’international. Anne Macey est également chargée d’assurer l’animation et la coordination des travaux et réflexions au sein du pôle Gestion d’actifs et de fortune et ainsi, de participer activement à la contribution du Groupe BPCE aux enjeux et dossiers prioritaires de ces métiers.

Tim Ryan, Responsable des métiers Gestion d’actifs et de fortune, commente : « Anne Macey aura un rôle clé dans la mise en œuvre de notre stratégie. Devenir le gérant d’actifs et de fortune le plus centré client au monde implique une analyse des enjeux liés à l’environnement réglementaire pour anticiper les besoins de nos clients et représenter nos positions auprès de toutes les parties prenantes, en France comme à l’étranger. Elle jouera également un rôle déterminant dans le soutien de nos ambitions ESG. Grâce à sa solide expérience, je suis convaincu qu’Anne endossera pleinement ce rôle et nous sommes ravis de l’accueillir dans nos équipes. ».

Anne Macey a plus de 20 ans d’expérience dans les relations publiques et institutionnelles. Après 8 ans passés entre Bruxelles et Paris, notamment au sein du think tank Confrontations Europe dont elle est nommée Déléguée générale en 2014, Anne Macey était directrice de cabinet du Rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale depuis 2020. Anne débute sa carrière à la Mairie de Paris en 2001 puis au Crédit Mutuel en tant que Responsable des relations institutionnelles européennes avant d’exercer entre 2004 et 2008, diverses fonctions à l’international, respectivement à la Banque mondiale (Washington DC) et pour le fonds d’investissement à impact Enclude (Maroc).

Anne Macey est diplômée de HEC Paris et SciencesPo Paris. Elle est également titulaire d’un Master de développement international de l’Université SAIS/Johns Hopkins.