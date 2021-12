Emily jouera un rôle clé dans la mise en œuvre des axes stratégiques de Natixis IM, dont l’ambition est de s’affirmer comme le gérant d’actifs offrant la meilleure expérience client au monde. Elle travaillera en étroite collaboration avec les équipes de distribution et les affiliés de Natixis IM, pour déployer des stratégies et campagnes marketing pertinentes et novatrices, tant à destination de clients existants, que de prospects.

Emily supervisera la stratégie marketing de Natixis IM, aussi bien sur le segment des institutionnels, que celui du Retail & Wholesale. Ses missions comprennent également le marketing digital, la création de contenus et la publicité, les événements clients. Elle dirigera aussi l’équipe appel d’offres.

En étroite collaboration avec l’équipe chargée de l’expérience clients, Emily sera par ailleurs chargée de déployer des campagnes marketing centrées sur les besoins spécifiques des clients, tout au long de leur parcours d’investissement. Elle travaillera aussi avec les équipes Produits pour optimiser l’expérience client depuis la phase de prévente, jusqu’à la mise en marché.

Rattachée à Joseph Pinto, Directeur de la distribution pour l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique, Emily Askham sera basée à Londres et prendra ses fonctions le 12 janvier 2022.

Emily a plus de 12 ans d’expertise en marketing et Elle rejoint Natixis IM en provenance arrive d’AXA Investment Managers (AXA IM) où elle a passé près de 7 ans, accédant au poste de responsable mondial du marketing Retail et Wholesale en 2019. Elle a fait ses preuves dans la direction, la planification et l’exécution de stratégies marketing sur toutes les classes d’actifs. Par ailleurs, Emily participe aussi à des actions de mentorat et de développement des talents des collaborateurs. Elle a reçu plusieurs prix pour ses campagnes innovantes. Tout récemment, elle figurait dans le "High Performers Mentoring Program" initié par le Comité de Direction d’AXA IM. Avant de rejoindre AXA IM, elle a travaillé pour M&G Investments.

Joseph Pinto a commenté : « La nomination d’Emily s’inscrit pleinement dans la poursuite de nos objectifs stratégiques et notre volonté de développement à l’international. Elle jouera un rôle primordial pour coordonner et optimiser nos efforts marketing à travers le monde. Il s’agira notamment d’améliorer notre vitesse de commercialisation et d’aller plus loin dans la prise en compte des besoins précis de chacun de nos clients. Cela passera aussi par le renforcement de notre présence digitale, pour être au plus près de nos clients et faciliter nos interactions avec eux. Emily a une solide expérience dans l’industrie et je suis ravi de l’accueillir parmi nos équipes. »