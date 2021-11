Dans le cadre de leurs nouvelles fonctions, Melanie Robinson et Gad Amar participeront à la réalisation des ambitions stratégiques de Natixis IM : devenir le gestionnaire d’actifs offrant la meilleur expérience client au monde. Ils travailleront en étroite collaboration avec les équipes de distribution et les affiliés de Natixis IM afin de répondre aux ambitions de la société en matière de développement durable, qui vise à investir 600 milliards d’euros de ses encours, soit environ 50 % du total, dans des investissements durables ou à impact d’ici 2024.

En tant que directeur international de l’expérience client, Melanie Robinson jouera un rôle clé dans l’optimisation de l’expérience des clients de Natixis IM, notamment en ce qui concerne le service client et le reporting, ainsi que le parcours client avant et après la vente. Elle sera rattachée à Joseph Pinto, directeur la distribution pour l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique, et à David Giunta, directeur de la distribution américaine de Natixis IM. Elle sera basée à Londres et prendra ses fonctions début novembre 2021.

Mélanie a plus de 12 ans d’expérience en gestion de l’expérience client. Au cours de l’année écoulée, elle a aidé des organisations à concevoir une stratégie pour l’excellence opérationnelle en matière d’expérience client. Avant cela, elle a travaillé chez Medallia en tant que responsable des services professionnels pour l’Europe du Sud, où elle a conseillé un certain nombre de grandes sociétés financières sur la façon d’apréhender et d’améliorer l’expérience client. Elle a également travaillé chez American Express en tant que directrice de la stratégie. Elle a développé une forte culture de la diversité et un leadership affirmé.

En qualité de directeur produit international, Gad Amar, CFA, sera chargé d’optimiser l’offre de produits de Natixis IM, en développant de plus grandes synergies avec ses affiliés afin d’offrir une plus vaste gamme de solutions aux clients. Il est rattaché à Joseph Pinto et basé à Paris.

Gad rejoint Natixis Investment Managers avec plus de 20 ans d’expérience en vente et développement dans le domaine de la gestion d’actifs. Il vient d’Edmond de Rothschild où il était directeur général adjoint, responsable dévelopement international basé à Paris, en charge des ventes et du développement des produits. Il a également occupé d’autres postes à responsabilité, notamment celui de responsable des family offices, EMEA et FraBeLux distribution chez BlackRock.

Joseph Pinto déclare : « L’expertise et la fine connaissance de l’industrie que Mélanie et Gad apportent à leurs fonctions respectives, contribueront à la concrétisation de nos ambitions stratégiques, à savoir devenir le gestionnaire d’actifs et de fortune offrant la meilleure expérience clients au monde. Ces deux nominations nous aideront à mieux accompagner nos clients et à améliorer leur expérience de manière durable. David Giunta et moi-même sommes ravis de les accueillir au sein de la société. »