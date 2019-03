Natixis Investment Managers annonce la création de Thematics Asset Management, nouvelle société d’investissement [1] basée à Paris, venant renforcer son réseau international d’affiliés. A partir du deuxième trimestre 2019 [2], Thematics Asset Management offrira aux investisseurs l’accès à une large gamme de stratégies thématiques à forte conviction et actives, focalisées notamment sur la Sécurité, l’Eau, l’Intelligence Artificielle & la Robotique.

Thematics Asset Management sera dirigée par Karen Kharmandarian, Président et Directeur des investissements, et Mohammed Amor, Managing Partner et Directeur du développement. L’équipe d’investissement comprendra également Arnaud Bisschop, Frédéric Dupraz et Nolan Hoffmeyer, qui ont rejoint Natixis Investment Managers en novembre 2018, et Simon Gottelier, gérant senior de la stratégie Eau.

L’équipe de gestion se compose des associés mentionnés ci-dessus, spécialisés dans la gestion thématique mondiale, avec une approche à forte conviction et de long terme, mettant l’accent sur la prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) tout au long du processus décisionnel d’investissement.

Avant de rejoindre Natixis Investment Managers et au cours des 11 dernières années, l’équipe a participé au développement et à la gestion d’une gamme de fonds thématiques dont les actifs s’élevaient à plus de 21 milliards de dollars. Les gérants disposent d’une expertise solide en matière d’analyse « bottom-up », leur permettant d’identifier les sociétés exposées à des thèmes séculaires de croissance et susceptibles de produire des rendements ajustés du risque supérieurs à ceux des marchés actions mondiaux. Le robuste processus d’investissement de l’équipe reposera sur des univers élargis et la constitution des portefeuilles sera fondée sur la qualité intrinsèque de chaque titre. Il en ressort des portefeuilles mondiaux, décorrélés des indices de référence et socialement responsables.

« Les changements structurels à long terme à l’œuvre dans tous les secteurs de l’économie mondiale constituent des challenges d’envergure pour nos clients comme pour nous. Le lancement de Thematics Asset Management, dans le cadre de notre modèle de gestion d’actifs multi-affiliés, apporte une réponse concrète à ces enjeux en permettant de transformer ces défis majeurs en opportunités durables. » déclare François Riahi, président du conseil d’administration de Natixis Investment Managers et directeur général de Natixis.

Avec 808 milliards d’euros d’actifs sous gestion [3] et s’appuyant sur l’expertise de 24 affiliés spécialisés, Natixis Investment Managers est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs au monde. Elle offre aux investisseurs l’accès à des gérants actifs à fortes convictions, présents dans le monde entier, chacun d’eux avec des styles d’investissement propres, et dans lesquels ils ont une expérience reconnue.

« En rejoignant notre réseau d’affiliés, Thematics Asset Management contribue de manière significative au développement de notre gamme en actions internationales et permet d’offrir à nos clients du monde entier un accès privilégié à des stratégies thématiques différenciantes. L’expertise éprouvée, les performances reconnues et l’approche d’investissement résolument active de l’équipe s’intègrent parfaitement dans notre modèle multi-affiliés », déclare Jean Raby, Directeur général de Natixis Investment Managers.

« L’équipe de Thematics Asset Management se caractérise par un esprit entrepreneurial et une approche active de la gestion. Notre force réside dans notre capacité à identifier et développer des thèmes d’investissement alimentés par quatre forces primaires majeures qui transforment notre monde : l’évolution démographique, la mondialisation, l’innovation et la rareté des ressources. Notre style d’investissement se veut à long-terme et aligné avec les intérêts de nos clients », explique Karen Kharmandarian, Président et Directeur des investissements de Thematics Asset Management.

« Le modèle de Natixis Investment Managers offre des opportunités de croissance considérables et nous sommes ravis de devenir l’affilié d’un leader mondial de la gestion d’actifs. Nous accédons ainsi à un réseau de distribution international et bénéficions du soutien d’un grand groupe de services financiers, tout en conservant notre autonomie et en nous concentrant sur ce que nous faisons le mieux : saisir les opportunités d’investissement qui permettront d’offrir des rendements durables à nos investisseurs », précise Mohammed Amor, Managing Partner et Directeur du développement de Thematics Asset Management.

L’équipe vient de lancer une gamme de stratégies thématiques - Sécurité, Eau, IA & Robotique, Méta stratégie - sous la SICAV Natixis International Funds (Lux) I domiciliée au Luxembourg. Des nouvelles stratégies seront lancées, dont une au cours de l’année.