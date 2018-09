Cette équipe réunira l’ensemble des expertises de Natixis Investment Managers, spécialisées dans le développement de solutions d’investissement dédiées et offrira un point d’accès unique à une large gamme de solutions au sein de la structure multi-affiliés.

James Hughes, ancien responsable mondial des Solutions dédiées aux Clients Stratégiques d’Aberdeen Standard Investments, dirigera ce nouveau département et sera rattaché à Jean Raby, Directeur général de Natixis Investment Managers.

« Dynamic Solutions rassemble nos expertises d’allocation d’actifs et de construction de portefeuille en une seule équipe. L’objectif est de répondre à des problématiques d’investissement toujours plus complexes, en s’appuyant sur les nombreuses expertises disponibles au sein de notre organisation multiaffiliés. Avec sa grande expérience internationale, James a toutes les qualités nécessaires pour piloter le développement rapide de cette activité. Il possède également l’expertise indispensable pour fédérer nos gérants affiliés afin de créer des solutions d’investissement uniques dans le secteur et qui répondent aux besoins de nos clients. », commente Jean Raby, Directeur général de Natixis Investment Managers.

Dynamic Solutions consolide les capacités de solutions d’investissement européennes de Natixis Investment Managers au sein d’une seule équipe. Cette dernière s’appuiera notamment sur l’expertise des anciens Portfolio Research & Consulting Group (PRCG) et Investment and Client Solutions (ICS) d’Ostrum Asset Management (un affilié de Natixis Investment Managers).

Dynamic Solutions sélectionnera les expertises proposées à travers les divers affiliés pour fournir des solutions d’investissement qui répondent aux besoins des investisseurs, en perpétuelle évolution. Cette équipe fournira également des services de conseil, de structuration et de gestion fiduciaire.

À travers sa plateforme de distribution mondiale, Natixis Investment Managers donne accès aux solutions d’investissement de 26 des meilleurs spécialistes mondiaux de la gestion active, chacun se consacrant aux styles et disciplines d’investissement dans lesquels son expertise est prouvée.

Cette structure multi-affiliés repose sur une conviction : le pouvoir de la réflexion indépendante et active, avec pour objectif ultime de servir au mieux les investisseurs et de les aider à construire des portefeuilles plus solides et plus diversifiés à long terme.

Claire Martinetto, ancienne responsable de ce projet « solutions » chez Natixis Investment Managers, occupera le poste de Directrice adjointe. Dynamic Solutions comprend trois domaines d’expertise en solutions d’investissement : « Consulting and Advisory » (Expertise et conseil), dirigé par James Beaumont, ancien responsable du groupe Portfolio Research & Consulting au sein de Natixis Investment Managers ; « Investment Solutions and Services » (Services et solutions d’investissement), dirigé par Oumar Diawara, précédemment responsable de la plateforme de Services d’investissements structurés au sein de Seeyond et « Multi-Asset Multi-Affiliate Investments » (Investissements multi-affiliés multi-actifs) dirigé par Franck Nicolas, précédemment responsable Investissement et solutions clients au sein d’Ostrum. Seeyond et Ostrum sont des affiliés de Natixis Investment Managers.