Basé à Paris, Nathanaël est rattaché à Luis Vaz-Pinto, Responsable Mondial Marchés de Capitaux Actions.

Dans ce rôle, Nathanaël continuera à développer et à renforcer notre franchise Equity et Equity-Linked, reconnue pour la qualité de son équipe et de son service auprès des clients. En tant que l’un des principaux acteurs européens des marchés de capitaux actions, Société Générale a également une position de premier plan dans l’offre de solutions ESG auprès de ses clients et a récemment reçu le prix « ECM Bank of the Year for Green Equity Deals » (Banque de l’Année en ECM pour les Transactions Actions Vertes) [1].

Avant de rejoindre Société Générale, Nathanaël était conseiller au cabinet de la Présidence de la République française et au cabinet du Premier Ministre. Nathanaël apporte avec lui une expérience significative et reconnue en tant que haut fonctionnaire au ministère des Finances, à la direction générale du Trésor, et à l’inspection des finances.

Nathanaël est diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) et de Sciences Po.