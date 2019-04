Cette nouvelle étape vise ainsi à positionner Napoleon Capital en tant que nouvel acteur tech-centré dans les solutions d’investissement algorithmiques. L’offre de conseil d’investissement de Napoleon Capital s’appuie sur les dernières avancées en matière de recherche, notamment l’Intelligence Artificielle, ainsi que sur une infrastructure informatique propriétaire conçue en micro-services.

En s’associant à Napoleon Capital, BNPP AM renforce également son expertise en gestion quantitative. Ce financement permet aussi de consolider la collaboration entre les deux sociétés qui sont déjà partenaires d’un fonds dédié de plusieurs dizaines de millions d’euros. Leurs expertises complémentaires permettent à Napoleon Capital de répondre aux besoins d’investisseurs professionnels en recherche de stratégies quantitatives multi-actifs, liquides, décorrélées et performantes et à BNPP AM de compléter son réseau de partenaires innovateurs.

Denis Panel, Responsable du pôle de gestion Multi-Actifs, Quantitatif et Solutions (MAQS) de BNPP AM, déclare : “Le financement de Napoleon Capital, nouvel acteur de pointe en stratégies algorithmiques, s’inscrit dans notre approche « quantamentale » qui associe le meilleur des techniques de gestion quantitative et fondamentale. Cette collaboration permettra de développer et d’apporter à nos clients des solutions d’investissement innovantes ”

“Ce partenariat est un tournant majeur dans notre développement. Notre expertise est centrée sur la génération de performance en construisant des solutions optimisées, et BNPP AM nous permettra de les rendre investissables pour nos clients en sécurisant le périmètre opérationnel.” affirme Stéphane Ifrah, Président de Napoleon Capital (CEO).