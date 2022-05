L’acquisition de 49 % de son capital par Pickup, réseau de relais du groupe La Poste, marque un tournant majeur pour l’entreprise, qui pourra ainsi proposer aux voyageurs de stocker leurs bagages dans un nombre élargi de relais à travers le monde. Une union pleine de sens pour les deux entités qui disposent d’expertises complémentaires et partagent une vision commune des services de proximité. Leur ambition partagée : proposer d’ici un an les services de bagagerie Nannybag dans 3000 relais Pickup en France, puis en Europe.

Une association gagnante

Après deux années consacrées au maintien de son activité de consignes à bagages et au développement de son offre de transport de bagages dans un contexte de crise sanitaire, le leader mondial de la consigne à bagages Nannybag entame un deuxième trimestre placé sous le signe de l’expansion en France et à l’international. En s’associant avec Pickup, Nannybag affiche ses ambitions : accroître la popularité de sa marque et étoffer son réseau pour proposer ses services à plus grande échelle. Pour ce faire, la start-up pourra compter sur le maillage inégalé de Pickup, réseau de relais leader en France avec ses 16 000 relais et ses 600 consignes. Le savoir-faire de Pickup s’exporte également à l’international, avec près de 70 000 points d’accès répartis dans 31 pays à travers le monde.

Ce rapprochement permettra donc de proposer aux voyageurs un nombre élargi de consignes à bagages localisées dans les relais Pickup, pour qu’ils puissent y laisser leurs valises pour quelques heures ou plusieurs jours. Au total, 3 000 relais commerçants Pickup proposeront les services de bagagerie Nannybag d’ici 1 an.

Des savoir-faire complémentaires

Depuis sa création en 2016, Nannybag s’est donné pour mission de faciliter l’expérience des voyageurs en toute sécurité et à moindre coût. La start-up permet ainsi :

de stocker ses bagages, n’importe où à n’importe quelle heure ;

de transférer ses bagages d’un point A vers un point B sans contraintes ;

d’envoyer ses bagages et équipements partout dans le monde.

Dans le même temps, Nannybag assure aux petits commerces la monétisation de leur espace vacant, tout en générant du trafic additionnel dans leur établissement.

Ce sont des principes clés que partage Pickup depuis sa création. Allié business depuis plus de 20 ans des commerces de proximité, auxquels l’entreprise apporte un complément additionnel à leur activité nominale et des clients, Pickup propose depuis toujours des solutions agiles et innovantes en adéquation avec les évolutions de la société et des consommateurs.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler aux côtés de Pickup ! Cette collaboration, qui vient redynamiser notre activité, est parfaitement en phase avec nos ambitions futures. Nous allons en effet étoffer notre équipe et travaillons déjà au développement de solutions pour transférer des bagages depuis des hôtels vers les aéroports et envoyer des valises dans le monde entier. » indique Matthieu Ballester, Président cofondateur de Nannybag

« Chez Pickup, nous sommes très fiers d’investir dans Nannybag et de contribuer à son développement. Ce rapprochement permettra à Nannybag de capitaliser sur notre réseau pour faciliter la vie du plus grand nombre. C’est aussi un moyen pour Pickup de proposer à nos relais une nouvelle activité complémentaire, participant au développement de leur business. Le client bénéficiera quant à lui d’une offre de services au plus proche de ses besoins. » ajoute Bruno Vivarès, Directeur Général de Pickup Personal Services.