Cette nomination s’inscrit dans une dynamique de développement rapide de l’équipe : il s’agit du sixième recrutement depuis le début de l’année 2020.

De nouveaux recrutements à des postes clés sont prévus, qui devraient permettre de doubler l’effectif courant 2021 afin de soutenir les ambitions de croissance de Nalo.

Nalo est une fintech française qui porte l’ambition de révolutionner le monde de l’épargne, notamment grâce à l’apport des nouvelles technologies et de la recherche en sciences comportementales. Afin de soutenir sa croissance, l’entreprise créée en 2017 a considérablement renforcé ses équipes au cours de l’année 2020 avec le recrutement de 6 personnes et la création d’un nouveau pôle d’expertise.

∗∗∗

Arthur Micoulet a rejoint Nalo en décembre 2020, pour mettre en place et piloter le pôle Produit. En tant que membre de l’équipe de Direction, il est directement rattaché à Guillaume Piard, Président fondateur de Nalo.

Ingénieur diplômé de l’ECE Paris, Arthur dispose de plus de 8 ans d’expérience dans l’élaboration et la création de produits et services innovants, dans des secteurs variés allant de la bancassurance (CNP Assurances, BNP Paribas Securities Services) aux transports (RATP), en passant par la grande consommation (Séphora) et l’énergie (Total). Avant de rejoindre Nalo, Arthur a mis en place et dirigé une équipe multidisciplinaire dédiée à la Blockchain chez Palo IT, spécialiste du conseil en innovation technologique. Passionné d’innovation et de nouvelles technologies, il est l’un des membres fondateurs et animateurs de DeFi France, un groupe de discussion et d’échange sur le thème de la Finance Décentralisée.

“L’arrivée d’Arthur marque une étape importante du développement de Nalo”, précise Guillaume Piard. “Sa mission est de porter à terme la vision unique de notre produit, afin d’apporter à nos clients finaux, les épargnants français, une valeur qu’ils n’ont jusque-là pas trouvée sur le marché bancaire. 3 mois à peine après son arrivée, Arthur a déjà énormément fait évoluer nos méthodes et outils de travail. Il organise, avec l’appui des différentes équipes, de nombreux projets de développement et d’amélioration continue de notre plateforme.”

Pour Arthur Micoulet, “participer à la construction d’un produit tech aussi unique que celui de Nalo est une réelle fierté. J’ai rejoint dans cette aventure entrepreneuriale une équipe agile et passionnée, qui a toutes les clés en mains pour inventer le futur de l’investissement. L’entreprise est actuellement en train de changer de dimension, ce qui crée des défis technologiques passionnants à relever, notamment pour perfectionner l’automatisation du service tout en restant extrêmement proches de nos clients.”

∗∗∗

La création du Pôle produit est venue clore une année particulièrement dynamique pour le développement de Nalo. Avant la nomination d’Arthur Micoulet, l’équipe a en effet accueilli cinq nouveaux talents venus renforcer la plupart des pôles de compétences de l’organisation :

L’équipe de conseillers privés a accueilli Foulques de Vaublanc. Foulques apporte son expertise du conseil en gestion de patrimoine pour accompagner les clients de Nalo, jusque dans leurs problématiques patrimoniales les plus complexes.

L’équipe produit s’est enrichie d’une nouvelle compétence stratégique avec le recrutement de Mathilde Delavier, designer UI/ UX. Mathilde a pour missions l’analyse, le design et l’amélioration continue de l’expérience digitale des utilisateurs de l’interface de Nalo.

L’équipe technique compte désormais 2 nouveaux développeurs full-stack expérimentés : Emile Bettini et Théo Chahine, qui ont participé ces derniers mois à des améliorations techniques significatives et au développement de nouvelles fonctionnalités de la plateforme.

L’équipe marketing a recruté Sophie Thiard au poste de responsable des contenus, afin de contribuer à renforcer la notoriété de Nalo et à faire rayonner son approche pédagogique basée sur la finance comportementale.

“ Notre équipe a quasiment doublé en 2020”, souligne Guillaume Piard. “ Malgré la pandémie, le télétravail et la distanciation sociale, nous avons réussi à grandir tout en restant en phase avec l’une des valeurs fondamentales de Nalo : ne recruter que des personnes extraordinaires, venant d’horizons variés et riches d’expériences aussi diverses que formatrices.”

Cette dynamique est amenée à se poursuivre, et de nouvelles nominations seront annoncées au cours des prochains mois.