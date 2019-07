Alexis de la Motte intègre le groupe Neuflize OBC en 2014 en tant que banquier privé, après une expérience chez Edmond de Rothschild Luxembourg. Il s’est formé au sein des sociétés de gestion, puis auprès de la clientèle privée, proposant des solutions optimisées pour la gestion de leur patrimoine. Il apporte notamment son expérience à Nalo sur des problématiques financières, juridiques et fiscales complexes.

Conscient de l’évolution des progrès technologiques, Alexis de la Motte est convaincu de l’évolution majeure en cours dans la gestion d’actifs et souhaite s’en servir pour rafraîchir l’approche de la gestion de patrimoine. Il rejoint Nalo pour accompagner la clientèle privée sur cette nouvelle voie.

“La clientèle mérite de bénéficier des éléments uniques que Nalo a su développer : une gestion par projet qui prend tout son sens, des supports d’investissement efficaces, une réactivité accrue, le tout validé par la recherche scientifique. Il n’y a pas 2 profils de gestion identiques chez Nalo. Fini la gestion de masse surtarifée”, déclare Alexis de la Motte.

Guillaume Piard, co-fondateur et CEO, ajoute : “Nous avons besoin de talents en gestion privée, tant pour étendre notre accompagnement humain haut-de-gamme, que pour nourrir d’expertise notre création de produits et services intelligents, automatisés, et sur-mesure. L’expérience d’Alexis de la Motte et sa connaissance de la gestion privée nous permettent de faire un bond en avant sur ces deux piliers.”.

Alexis est diplômé d’un Bachelor Business Administration de la London Metropolitan University, d’un Master II Gestion de Patrimoine de l’ESG, et du Mastère Spécialisé en Gestion de Patrimoine de l’ESCP - Europe.