Franklin Morin sera responsable de la sélection des supports d’investissement, de la construction des allocations stratégiques et du suivi des portefeuilles, en ligne avec les projets de chacun des clients de Nalo. Il pilotera également l’accélération de la prise en compte des critères ESG dans les investissements.

Âgé de 36 ans, Franklin Morin est diplômé du Master Probabilités et Finance de l’Université Paris VI (ex "DEA El Karoui") et d’un Master en Finance de Marché de l’EDHEC. Il est par ailleurs titulaire de la certification CFA. Avant de rejoindre Nalo, il construisait des portefeuilles sur mesure au sein du département Solutions d’Investissement d’Aviva Investors France depuis 2015. Il avait auparavant exercé plusieurs fonctions d’analyse quantitative et d’ingénierie financière au sein de la société, qu’il avait intégrée en 2012.

« Cette nomination intervient dans le cadre du développement soutenu de Nalo et confirme notre ambition forte sur le marché » commente Guillaume Piard, Président fondateur de Nalo. « Franklin a une connaissance très fine des solutions d’investissement et a démontré sa capacité à faire aboutir des projets complexes. Nous partageons la même vision et je suis très heureux de lui confier la direction des investissements ».

« Nalo représente l’avenir de l’épargne par son approche qui combine simplicité, compétitivité et personnalisation » ajoute Franklin Morin. « Je suis ravi de pouvoir participer à la réalisation de son ambition : accompagner les épargnants français dans leurs différents projets de vie ».