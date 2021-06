Eurasia Groupe, société foncière spécialisée dans l’acquisition et la détention d’actifs immobiliers en vue de leur location et la réalisation d’opérations de promotion immobilière, annonce la création d’Eurasia Asset Management, société de gestion de portefeuille récemment agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Wang Hsueh Sheng, Président Directeur Général d’Eurasia Groupe déclare : « Le lancement d’Eurasia Asset Management s’inscrit pleinement dans notre stratégie de diversification de nos activités immobilières et de développement à long terme. Nos multiples expertises, notre savoir-faire ainsi que notre ancrage historique en Île-de-France sont autant d’atouts qui nous permettront de prendre les meilleures décisions en matière d’investissement immobilier. Nos choix d’investissements à venir répondront aux besoins de diversification et de rendement de nombreux investisseurs institutionnels et professionnels qui sauront valoriser notre expertise. ».

Grâce à cette nouvelle entité, Eurasia Groupe va pouvoir développer ses activités en proposant à des investisseurs tiers, majoritairement institutionnels, des produits immobiliers en gestion collective au travers d’Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier (OPPCI), mais aussi d’autres types de fonds tels que des Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) spécialisés par typologie de biens immobiliers, exclusivement dédiés à une clientèle professionnelle.

La vocation d’Eurasia Asset Management est de constituer et gérer sur le long terme un portefeuille diversifié d’actifs immobiliers (habitations, commerces, résidences gérées, etc…) situés en France et plus particulièrement sur Paris et sa petite couronne, territoire sur lequel le Groupe a su historiquement se développer et affirmer son savoir-faire. Cette nouvelle filiale gèrera pour la première année de son lancement un seul OPPCI spécialisé sur de l’immobilier résidentiel et de bureaux avec un objectif de collecte de 50 M€, puis la seconde année un OPPCI orienté sur de l’immobilier de santé (maisons de retraites ou cliniques) avec un objectif de collecte de l’ordre de 180M€.

Eurasia Asset Management investira par voie directe (acquisition de biens immobiliers) ou indirecte (participation dans des sociétés à prépondérance immobilière), et pourra recevoir des apports en nature via l’obtention de titres représentatifs d’immeubles ou d’immobilier direct. Conformément à la réglementation en vigueur, le portefeuille de ces OPPCI sera constitué au minimum à 65% d’actifs immobiliers détenu directement ou indirectement.

En parallèle à la sélection des investissements, des stratégies d’optimisation financière seront étudiées, notamment le recours à l’effet de levier à hauteur de 50% prévu dans le dispositif AMF, si les cash flows de l’actif le permettent, et des stratégies de valorisation seront mises en œuvre afin de permettre une installation des locataires dans les meilleurs délais.

L’objectif du Groupe est de constituer et de valoriser un patrimoine immobilier sur la base d’un modèle de création de valeur porté par une expertise d’identification et de sélection d’investissements bâtis ou en construction présents sur le marché, tout en planifiant très en amont des scenarii de valorisation.