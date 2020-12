Avec Switch Collective, NUMA fait son entrée sur le marché du BtoC

NUMA a capitalisé sur 10 ans d’accompagnement d’entrepreneurs pour inventer une nouvelle génération de formations au management et leadership. Cette acquisition va apporter à NUMA un positionnement B-to-C, nécessaire pour acquérir une position de leader sur le marché de la formation. En 5 ans, la startup créée par Clara Delétraz et Béatrice Moulin est devenue la référence du bilan de compétences nouvelle génération et rassemble aujourd’hui une communauté de 40 000 personnes, dont 5 000 participants au programme certifié “Fais le Bilan”.

Devenir ensemble le premier acteur à adresser l’intégralité du parcours vers un nouveau leadership

Ce rapprochement s’inscrit dans une volonté commune pour les deux acteurs d’incarner parfaitement l’état d’esprit et les compétences essentielles qui permettent de naviguer dans le changement et de s’y construire une carrière excitante.

A l’issue de cette acquisition, NUMA et Switch Collective adressent ensemble parfaitement des attributs fondamentaux du nouveau leadership composé de deux versants : celui qui permet de donner du sens aux autres (adressé par les workshops NUMA) et celui qui permet de trouver celui qui permet de trouver sa place dans un monde professionnel en perpétuel mouvement (adressé par le bilan de compétence 2.0 de Switch Collective). NUMA devient alors l’unique acteur à adresser l’ensemble du parcours vers un nouveau leadership.

Conserver l’ADN de Switch Collective

NUMA a à cœur de préserver l’ADN de Switch Collective dont la réputation est bien établie auprès de la communauté des actifs en quête de sens. En effet, 60% des participants au programme se sont inscrits suite à une recommandation de la communauté Switch Collective.

Switch Collective continuera à évoluer avec sa propre marque, son équipe, sa méthode alternative, son programme communautaire et son engagement auprès de sa communauté qui ont fait son succès.

"L’histoire que NUMA est en train d’écrire avec Switch Collective est celle de la quête de chacun pour développer son leadership. Cela passe par des formations aux postures, aux pratiques de travail et également par des points d’étapes pour prendre du recul et faire les bons choix de carrière. Nous sommes ravis d’entamer ce nouveau chapitre né d’une volonté commune, celle de réinventer le marché du learning & development, mais surtout, d’accompagner les leaders d’aujourd’hui et de demain tout au long de leur chemin.”, s’enthousiasme Romain Cochet, CEO de NUMA.

“Ce rapprochement est une excellente nouvelle et un bel élan pour Switch Collective et pour NUMA qui fédèrent des communautés d’actifs parfaitement complémentaires. Aujourd’hui, 96% des salariés ne se sentent pas engagés dans leur travail et la crise que nous traversons accélère sans aucun doute nos questionnements sur notre propre utilité, le sens, l’alignement avec nos valeurs, nos conditions de travail, ... Que l’on soit en quête d’un tournant professionnel ou d’une simple évolution, la méthode Switch est plus que jamais requise et a fait ses preuves auprès des 5000 personnes qui l’ont testées. À travers cette alliance, nous portons l’ambition de doubler ce chiffre d’ici fin 2023 tout en conservant notre ADN.”, souligne Clara Delétraz, co-fondatrice de Switch Collective.