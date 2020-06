Elle travaillera avec Huub van der Riet (Lead Portfolio Manager), Ivo Luiten (Senior Portfolio Manager) et notre équipe d’analystes dédiée pour gérer notre stratégie NN (L) Global Equity Impact Opportunities, ainsi que nos trois fonds thématiques à impact (Health & Well-being, Smart Connectivity, Climate &Environment)sousla supervision d’Hendrik-Jan Boer, responsable des stratégies actions durables et à impact.

NN IP, leader de l’investissement responsable, s’engage à améliorer sans cesse ses stratégies à impact et la mesure de leurs résultats. L’arrivée de Marina nous permet d’avancer sur les objectifs clés de nos stratégies à impact, notamment l’expansion de nos activités d’engagement auprès des entreprises que nous avons dans nos portefeuilles, la poursuite du développement des KPI et l’optimisation de la grille de mesure de l’impact. Marina aura également la charge du perfectionnement de notre méthodologie de mesure de l’impact, ce qui nous permettra de prendre des décisions d’investissement encore mieux informées et d’améliorer les rapports d’impact pour nos clients.

Marina a une dizaine d’années d’expérience internationale en matière d’investissement responsable et à impact : elle travaillait depuis 2013 chez Mirova, la filiale de Natixis Investment Managers, où elle coordonnait, depuis Paris, des initiatives d’engagement auprès des investisseurs internationaux sur les thèmes ESG et menait des recherches sur la durabilité dans les secteurs de l’énergie et de la santé. Lors d’un congé sabbatique en 2017, Marina a passé six mois comme bénévole avec Kiva au Nicaragua dans le domaine de la microfinance. Marina est titulaire d’une maîtrise en technologie environnementale de l’Imperial College de Londres et d’une licence en économie et gestion de l’université Bocconi de Milan. Elle est en outre analyste financière agréée par le CFA et membre du Comité ESG de l’Association du CFA en France. Sa nomination marque une fois encore la volonté de NN IP de maintenir son leadership dans le domaine de l’investissement durable et à impact.