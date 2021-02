Cette opération permet de faire émerger le leader français de ce segment - d’ores et déjà baptisé ORTEC SOLEO - et un champion de l’économie verte, l’une des grandes tendances de fonds suivies par NEXTSTAGE AM.

Créé en 2005 à Meyzieu dans la région lyonnaise par quatre entrepreneurs - Stéphane Rihouey, Christophe Chêne, Michaël Lemer, Patrick Fillon - experts dans les métiers de la dépollution, SOLEO SERVICES est dévenu en 15 ans un des acteurs majeurs spécialisés dans la dépollution et les solutions de traitement des sols et des eaux souterraines, un marché en forte croissance au cœur de la transition énergétique.

Les enjeux de développement du groupe SOLEO SERVICES avaient encouragé ses entrepreneurs fondateurs à s’associer à un acteur spécialisé dans le capital développement et pour lequel les sujets environnementaux sont clés dans sa politique d’investissement. En 2017, NEXTSTAGE AM est donc entré au capital du groupe SOLEO SERVICES pour accompagner les entrepreneurs autour des axes stratégiques suivants :

L’extansion du maillage territorial avec l’ouverture d’au moins deux nouvelles agences en France,

La structuration de la société, autour notamment de la montée en compétence d’une direction financière et la réorganisation du management local,

Le déploiement d’une stratégie d’intégration aval de la chaîne de valeur ajoutée avec la création d’une plateforme de gestion des terres polluées.

Avec 8 agences (+ 3 depuis 2017), des effectifs en croissance (+ 25 personnes depuis 2017), et la création d’une plateforme de gestion de terres en partenariat avec Vendenheim, les entrepreneurs ont parfaitement executé le plan fixé permettant au groupe de doubler son chiffre d’affaires en seulement 4 ans, qui s’élève aujourd’hui à 25m€.

Au travers de l’acquisition de SOLEO SERVICES, le groupe ORTEC - acteur historique de la dépollution des sites et des sols pollués (SSP) au travers de sa filiale OGD - poursuit son développement sur le marché des enjeux de la transition écologique et climatique. Les quatre entrepreneurs fondateurs de SOLEO SERVICES accompagnent le nouvel ensemble baptisé ORTEC SOLEO et devenu leader sur son marché ; réalisant un chiffre d’affaires combiné supérieur à 70m€ et comptant 180 collaborateurs, répartis sur 26 sites en France.

« L’arrivée de NEXTSTAGE AM dans notre capital nous a permis de disposer non seulement des moyens de renforcer notre présence territoriale en France afin d’être au plus près de nos clients et nos chantiers, mais également de nous structurer pour saisir les opportunités de ce marché en pleine croissance. Au-delà de cette performance, nous sommes très heureux de la relation de confiance tissée avec NextStage AM, qui s’est révélée être un partenaire engagé à nos côtés », déclare Stéphane Rihouey, Président de SOLEO SERVICES.

Pour Aloys de Fontaines, associé de NEXTSTAGE AM : « Nous restons convaincus du potentiel de croissance du groupe SOLEO SERVICES et de la vision de ses entrepreneurs, qui s’inscrit dans la continuité de nos engagements en matière d’ESG et dans notre tendance Economie Positive. Nous sommes très fiers d’avoir pu les accompagner ces quatre dernières années et d’avoir concrétisé avec les équipes la stratégie engagée au moment de l’investissement. En rejoignant un groupe industriel indépendant et fort d’un ADN entrepreneurial partagé, ORTEC SOLEO devient leader sur le marché de la dépollution et poursuit l’ambition de Stéphane, Christophe, Michaël et Patrick de proposer de nouvelles offres de services élargies. »