Le Président historique de DPSA, Geoffroy Castelnau, transmet ainsi une part significative de ses titres, tout en réinvestissant également dans le projet.

Cette opération permet aux managers historiques de devenir actionnaires du Groupe et d’en assurer la pérennité. Fondé en 1980 et basé en Ile de France, le Groupe DPSA réalise environ 40 M€ de CA et regroupe plusieurs sociétés :

DPSA IDF : Surveillance et sécurisation haut de gamme principalement de sièges sociaux, de sites sensibles et de sites tertiaires en Île-De-France. La société se démarque par son positionnement sur des services premium et par une prise en charge client individualisée.

Sûreté évènementielle. Point Bleu Formation : Centre de formation pour agents, entreprises et demandeurs d’emplois.

L’offre du Groupe se démarque des acteurs traditionnels du marché, grâce à une politique ambitieuse de formation, à l’encadrement et la fidélisation de ses agents embauchés en CDI. Le Groupe DPSA propose ainsi à ses clients des prestations qualitatives, dans des environnements contraignants, avec une garantie de sécurité et de continuité du service.

Dès l’origine, DPSA s’est distingué par le choix singulier de ne pas travailler avec des clients de la GMS, du monde de la nuit, ou opérant sur des chantiers. Au contraire, les clients de DPSA ont toujours été des sièges sociaux d’entreprises, principalement tertiaires, dont les exigences de qualité sont extrêmement élevées, ainsi que des sites recevant du public (musées,..).

L’objectif partagé par les managers, les associés financiers et Geoffroy Castelnau, est de poursuivre la stratégie actuelle de conquête de nouveaux clients haut de gamme, majoritairement en Île de France, par exemple dans les secteurs du luxe ou des datacenters. Dans l’objectif d’apporter encore plus de valeur ajoutée à leurs clients, ils réfléchissent également à une plus grande utilisation du digital et de l’intelligence artificielle dans les missions de vidéosurveillance.

Jean Touvet, qui travaille depuis 17 ans au sein du groupe en tant que Directeur Général, prendra la suite de Geoffroy Castelnau comme Président. A son départ à la retraite, prévu dans quelques années, c’est Laurent Parise, actuel directeur commercial, qui a vocation à prendre la direction du Groupe.

L’opération est soutenue par les deux banques historiques de l’entreprise, Société Générale et BRED, ainsi que par Caisse d’Epargne Normandie.

Hubert De Germay, associé chez NCI : « Nous sommes particulièrement sensibles au positionnement vertueux du groupe : C’est grâce à la formation continue des agents au sein de Point Bleu Formation, à leur sélection rigoureuse et leur encadrement de proximité que DPSA et EPI peuvent proposer à leurs clients des prestations haut de gamme. Cette opération s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de promouvoir la transition managériale de PME en croissance agissant sur notre territoire. »

Geoffroy Castelnau, ancien Président de DPSA : « l’évidence était de mise avec NCI, investisseur régional, avec lequel les valeurs morales sont partagées. Après un LBO en 2006, cette nouvelle opération lance un partenariat dans la durée dans la sécurité privée et l’accueil en entreprise. Nous défendons ensemble un métier d’avenir pour un développement ambitieux. »

Jean Touvet, nouveau Président de DPSA : « Geoffroy Castelnau a construit l’ADN de ce groupe accompagné par une équipe de Managers investis à qui il confie les clefs aujourd’hui. Nous avons choisi NCI pour leur capacité à nous accompagner dans nos projets de croissance maîtrisée. Une vraie relation de confiance et de proximité s’est instaurée entre nous, comme celle que nous avons avec nos Clients. C’est de bon augure pour l’avenir ! »