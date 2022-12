Cette opération permet aux managers déjà en place, associés préalablement à l’opération, d’augmenter leur poids capitalistique dans le Groupe et d’en assurer la pérennité.

Fondé en 1994, le groupe Optoprim, basé en Ile-de-France avec un site en Italie et en Allemagne, est l’un des principaux acteurs européens de l’industrie photonique, positionné à la fois sur des activités d’intégration, de conception et de fabrication de machines-outils et de sous-ensembles. Optoprim Group peut créer des solutions sur mesure pour ses clients et les accompagner de l’amont d’un projet, jusqu’à la maintenance de l’équipement en service.

La photonique (la science des photons, qui sont des particules de lumière) est un secteur en forte croissance (+6% par an), porté par de très nombreuses applications telles que le biomédical, les semi-conducteurs, la 5G, les smartphones…

Optoprim Group réalise 60 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de la moitié en dehors du territoire français, et emploie 90 personnes au sein de 5 filiales :

Optoprim France : Intégrateur laser spécialisé en microscopie, mesure, usinage, lasers et composants

ILS : Filiale basée en France / Fabricant de solutions laser pour l’industrie

Gataca Systems : Filiale basée en France / Concepteur et fabricant de produits de microscopie laser de pointe pour les laboratoires et les chercheurs en science de la vie

Optoprim Italy : Intégrateur laser spécialisé dans les fabricants de machines laser et les clients spécifiques

Optoprim Germany : Fournisseur de produits laser pour les marchés industriels et scientifiques

Guillaume Adam, qui travaille depuis plus de 20 ans dans le groupe au sein de la filiale historique Optoprim France, en deviendra le CEO.

L’objectif partagé par les managers, les associés financiers, et Jean-Pierre Sevestre est de poursuivre la stratégie actuelle de croissance en Europe, en développant les ventes dans les pays où le groupe est déjà présent, mais par l’acquisition ou la création de nouvelles filiales étrangères. De plus, le groupe souhaite poursuivre ses efforts de R&D pour maintenir son avance technologique, et continuer de lancer de nouveaux produits innovants.

Anne-Cécile Guitton, présidente de NCI : « Cette opération s’inscrit dans notre stratégie de promotion des transitions managériales de PME dans des secteurs porteurs, tels que l’industrie en transformation. Nous avons été séduits par le positionnement du groupe ainsi que par l’équipe de management menée par Guillaume Adam, dont nous partageons l’ambition et les valeurs ».

Jean Deshayes, chargé d’affaires chez NCI : « Nous avons hâte d’accompagner les dirigeants d’Optoprim pour les aider à se donner les moyens de leurs ambitions. Le potentiel de développement en Europe est très important et nous sommes persuadés que l’équipe de managers en place a les compétences pour faire du groupe un leader européen sur son secteur ».

Matthieu Billoir, directeur associé de Re-Sources Capital : « Nous sommes heureux d’accompagner les dirigeants d’Optoprim, aux côtés de NCI dans ce beau projet de transmission – développement. Nous sommes également convaincus que Guillaume Adam et ses équipes sauront mener, aux côtés des Investisseurs, un projet d’entreprise consolidant, porteur de sens et de création de valeur, sur un marché en croissance ».

Jean-Pierre Sevestre, ancien CEO d’Optoprim Group : « Je tiens à remercier Acype Finance et Paulhan et Associés pour leur accompagnement de grande qualité tout au long de ce process structurant pour l’avenir du groupe. La nouvelle génération de dirigeants, épaulée par NCI et Re-Sources, dispose de toutes les compétences nécessaires pour continuer d’écrire la belle histoire d’Optoprim. »

Guillaume Adam, nouveau CEO d’Optoprim Group : « Toute l’équipe de management se joint à moi pour remercier Jean Pierre SEVESTRE et nos partenaires financiers NCI et Re-Sources Capital pour leur confiance. Nous prenons le relais pour continuer à développer le groupe et relever les challenges qui nous attendent. »