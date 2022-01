NAWA a conclu avec succès son tour de table de financement Série C sur une levée de fonds totale de 18,3 millions d’euros menée par Kouros avec Bpifrance via son fonds Ecotechnologies géré pour le compte de l’État dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), Demeter, Supernova Invest, Région Sud Investissement, Eurowatt Capital, OPUS et Altya Invest, un nouvel investisseur stratégique privé à long terme.

Cette levée de fonds Série C pemettra à NAWA de construire une nouvelle usine afin de produire des cellules de supercondensateurs NAWACap® en France pour des applications de masse à partir de 2023.

Basé sur une technologie d’électrode unique et exclusive, les nanotubes de carbone alignés verticalement (VACNT), NAWACap® offre une densité de puissance inégalée : 12 fois supérieure à celle des supercondensateurs à base de charbon actif et 3 fois supérieure à celle des supercondensateurs à base de graphène

Ce financement de Série C permettra de construire la première usine pour NAWACap®, qui fabriquera des supercondensateurs à partir de 2023.

NAWACap® est une nouvelle génération de supercondensateurs dont l’électrode est constituée de nanotubes de carbone alignés verticalement (VACNT), le matériau présentant la plus haute conductivité électrique. NAWACap® démontre les performances inégalées des VACNT par rapport aux supercondensateurs utilisant d’autres matériaux.

Les premiers secteurs à tirer parti des systèmes de stockage d’énergie révolutionnaires de NAWA, par le biais de son produit NAWACap®, sont l’industrie des outils électriques et le marché de l’IOT basé sur les capteurs, en pleine croissance, où les capacités de stockage d’énergie à haute puissance, sans maintenance et à longue durée de vie de NAWACap® sont très bénéfiques. D’autres marchés clés sont l’industrie automobile dans les véhicules hybrides et électriques (BEV) et les véhicules à pile à combustible (FCEV) où NAWACap® peut, par exemple, stocker (et restituer) rapidement l’énergie des systèmes de freinage par récupération, augmentant ainsi considérablement l’efficacité énergétique.

Reinhard Peper, président du conseil d’administration de NAWA Technologies, a déclaré : « Avec cette nouvelle levée de fonds, NAWA est désormais aux portes de la “Ligue des champions” du secteur de stockage de l’énergie. Ces fonds permettront à l’équipe NAWA de rester leader dans le développement d’applications utilisant la technologie d’électrode à base de VACNT, d’augmenter la production en série des cellules d’ultra-condensateurs et d’accélérer les travaux de développement pour la batterie lithium-ion. Je tiens à remercier les investisseurs de NAWA pour leur soutien sans faille, à souhaiter la bienvenue à notre nouvel investisseur et à saluer la forte motivation des collaborateurs de NAWA et la confiance de nos partenaires industriels et collaboratifs. »

Ulrik Grape, directeur général de NAWA Technologies, a déclaré : « Le marché mondial des technologies de stockage d’énergie propres et efficaces connaîtra une croissance exponentielle dans les années à venir et, grâce à la confiance de notre nouvel investisseur et au soutien indéfectible de nos investisseurs existants, NAWA est idéalement positionnée pour concrétiser le potentiel de notre technologie. Ceci valide nos innovations et permettra à NAWA de lancer l’industrialisation à grande échelle de nos ultra-condensateurs NAWACap. »