Accessible aux investisseurs professionnels, ce nouveau véhicule au format FIA (Fonds d’Investissement Alternatif) et constitué en SCCV (Société Civile à Capital Variable) vise un rendement cible de 6% net investisseur (TRI global net [1]). Pour atteindre cet objectif, l’équipe de gestion a conçu une stratégie d’investissement pure et dynamique de nature à tirer parti de catalyseurs structurels – en particulier la croissance et la sécurisation des revenus locatifs à long terme – qui animent l’immobilier logistique, une classe d’actifs désormais institutionnalisée.

Une combinaison de sources de performance

En détails, la stratégie de NAO LOGISTICS repose sur un niveau élevé de diversification et l’identification d’opportunités d’investissement dans des actifs « core », « core + » et « value added », neufs ou acquis sur le marché secondaire, en France et en Europe.

La combinaison et la gestion dynamique de ces types d’actifs permettent de bénéficier de différents niveaux de primes de risque et sources de rendement : la poche « core » constitue un socle d’actifs « prime » générant des cashflows stables et sécurisés sur de longues périodes, tandis que la poche « core + » est destinée à optimiser le rendement, en captant la réversion locative sur des actifs achetés avec des durées de baux fermes plus courtes. Plus marginalement, des primes de risque significatives sont captées via des investissements « value added », qu’il s’agisse d’acquisitions en VEFA « en blanc » ou de redéveloppement de friches industrielles et de parcs d’activités.

De ce déploiement résultera un mix varié d’actifs sous-jacents : hubs régionaux et entrepôts XXL, entrepôts du dernier km, messageries, parcs d’activité, locaux industriels.

Profiter de mégatendances à 15-20 ans

« Fort de notre savoir-faire de plus de 25 ans en matière de promotion logistique, nous souhaitions faciliter et structurer l’accès des investisseurs professionnels à ce gisement de valeur unique. Nous sommes convaincus du potentiel de croissance de la classe d’actifs qui est adossée à des mégatendances à 15-20 ans. L’essor du e-commerce, le mouvement de réindustrialisation en Europe ou la redéfinition des chaînes d’approvisionnement soutiennent durablement les besoins en capacités de stockage. Entre une visibilité sur la rentabilité des loyers inégalée au sein du marché immobilier et une protection mécanique contre l’inflation au travers de l’indexation, les actifs logistiques deviennent incontournables au sein du ‘mix allocation’ des investisseurs » affirme Christophe Bouthors, Président du Groupe Panhard.

Le portefeuille de NAO LOGISTICS sera composé à 90% d’actifs réels et à 10% d’une poche financière et de liquidités dont la gestion est confiée à Lazard Frères Gestion. L’horizon d’investissement du fonds est de 8 ans.

Enfin, NAO LOGISTICS est classé « Article 8 » (Best in progress) sous la réglementation SFDR [2], s’appuyant sur une méthodologie ESG éprouvée. Le fonds promeut l’investissement durable dans des actifs concourant à la transition environnementale et répond aux exigences d’une grille d’analyse et d’évaluation ESG des actifs. Les principaux indicateurs extra-financiers retenus portent, entre autres, sur la performance énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, la gestion de l’eau, la biodiversité ou encore, les solutions de mobilités à disposition des occupants des sites.

« Notre vision à long terme et notre approche durable de l’investissement sont constitutifs de l’alignement d’enjeux et d’intérêt avec nos clients investisseurs. D’ailleurs, nous avons pris le parti de créer un unique véhicule accessible à la fois des investisseurs institutionnels et des professionnels de la distribution de produits d’épargne, garant d’une approche cohérente, efficiente et synchrone des opportunités d’investissement » conclut Christophe Bouthors.