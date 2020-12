NAISTER, startup codirigée par Philippe Jorge et Emanuel Baudart, vient d’acquérir JUST SEARCH, afin d’accélérer le lancement commercial de sa solution.

Dans le cadre de cette opération, le CEO de Just Search, Raymond Boch, entre au capital de Naister avec 15,84% des parts. Toute l’équipe Just Search est intégrée aux équipes de Naister créant un effectif global au nombre de 25. Raymond prend en charge, au sein de l’équipe de direction, le développement commercial.

« Cette première acquisition est fondamentale pour Naister afin de renforcer son pôle d’expertise et de talents dans les canaux digitaux. Just Search, alliée à notre technologie SaaS, ainsi que la forte complémentarité de l’équipe dirigeante, permettront à Naister d’accélérer sa croissance en France et à l’international », a expliqué Philippe Jorge, Co-Ceo.

Naister a développé une solution full SaaS basée sur l’intelligence artificielle capable, en temps réel, de contextualiser tout type de contenu dit de Rich Content (texte, image et vidéo) et de l’associer à l’intention d’achat d’un consommateur, afin d’optimiser l’Expérience Client et les Conversions des campagnes publicitaires dédiées au SEA (Search Engine Advertising), dans un premier temps.

La commercialisation de la plateforme NAISTER aux marques et aux agences est prévue pour fin novembre et est déjà en test chez certains de nos clients avec des résultats prometteurs (Productivité-Revenus-Expérience-Client) Fort du soutien de HABERT DASSAULT FINANCE, de la société brésilienne Lima Consulting Group et de prestigieux business angels, lors d’un premier tour de table en 2019, NAISTER prévoit de réaliser une seconde levée de fonds début 2021.

Dans un contexte particulièrement difficile où les budgets marketing sont de plus en plus challengés, Naister aide ses clients à améliorer l’Expérience Client et maximiser leurs ventes digitales en plus des gains d’agilité, de temps et de coûts d’exécution.

Raymond Boch ajoute « en tant qu’agence indépendante experte en acquisition digitale multi-leviers, nous sommes très heureux de rejoindre Naister. Notre solution innovante Full SaaS de génération automatisée de contenu basée sur l’IA permettra de nous positionner de manière unique pour maximiser les revenus de nos clients grâce à une expérience client optimale avec des coûts incomparables »