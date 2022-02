Grâce à une relation forte, établie lors des réponses à appels d’offre, J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management s’est associé à Myria Asset Management pour concevoir un fonds d’investissement alternatif de droit français agréé par l’AMF.

L’objectif de gestion de ce fonds est de réaliser un rendement brut annualisé positif, avec un niveau de volatilité maximal de 2%, dans les conditions habituelles de marché, via une stratégie diversifiée sur les marchés développés.

Cette solution d’investissement multi-actifs durable met en place une allocation stratégique puis une allocation tactique flexible originale avec 4 lignes de défense, la dernière consistant à appliquer un Overlay Actions. Cette allocation tactique va induire une logique de revenus, sur des stratégies Buy and Hold et de dividendes sur l’allocation actions, tout en définissant avec l’investisseur le niveau de perte maximale sur la poche Actions.

« Nous sommes ravis de ce partenariat qui nous permet de prendre position sur le marché de la gestion institutionnelle via une délégation de gestion financière à un spécialiste de la gestion diversifiée en titres vifs sous contrainte de risque » précise Pierre Bismuth, Directeur Général de Myria Asset Management.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Myria AM, le lancement de ce fonds dédié a réuni les compétences de nos deux Maisons pour proposer une solution d’investissement innovante et structurante pour l’investisseur. » déclare Patrick Lajoinie, Directeur du Développement pour la Clientèle Institutionnelle et la Distribution, France et Luxembourg de J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management.