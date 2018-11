La location de meublés pour les étudiants répond à une problématique singulière dans le secteur de l’investissement immobilier français.

D’un côté, les étudiants des villes universitaires qui recherchent la meilleure solution pour se loger, face à une offre de logements restreinte, peu qualitative et mal adaptée.

De l’autre côté, un dispositif fiscal spécifique pour le loueur en meublé (LMP/LMNP), qui procure aux investisseurs et aux propriétaires de réels avantages, sur l’imposition des revenus notamment.

Des investisseurs et propriétaires qui méconnaissent souvent les spécificités de ce marché, et qui ont besoin de l’accompagnement d’un spécialiste pour trouver, acheter, transformer, gérer et louer ces logements.

Sur ce marché en très forte croissance, MyRoom est devenu un acteur de référence avec un positionnement tourné vers la qualité, et une offre de services permettant d’accompagner de A à Z l’investisseur ou le propriétaire.

Une offre de services unique axée sur la qualité, la rentabilité et la pérennité

Ce positionnement unique est basé sur un Label Qualité, rassurant pour les étudiants et leurs parents ; un Label qui est aussi un gage de perspectives de rentabilité durable pour le propriétaire.

Le Label Qualité MyRoom repose sur 5 piliers :

l’emplacement avec des logements situés à moins de 15 minutes d’un lieu d’enseignement supérieur.

le confort grâce à une ambiance contemporaine soignée, un mobilier et des espaces de vie adaptés et de qualité.

les services, de ménage, de fourniture et de blanchissage du linge, un accès internet illimité, des interlocuteurs locaux à disposition des étudiants.

la sécurité avec un emplacement dans des quartiers sûrs, interphone et système de fermeture individuelle pour chaque chambre.

le prix avec des loyers fixés grâce aux conseils de MyRoom pour un tarif cohérent et attractif.

Ce Label Qualité s’accompagne d’une offre de gestion locative de colocations meublées unique en France. MyRoom accompagne autant les propriétaires qui souhaiteraient proposer leur bien en colocation meublée que les investisseurs, désireux de faire un placement immobilier pérenne et particulièrement rentable.

« Le développement de MyRoom s’appuie sur cette offre unique de services, ainsi que sur les avantages réels de la colocation pour les investisseurs/propriétaires, témoigne Frédéric VAST (Co-fondateur de MyRoom). Les loyers sont de 20 à 30% plus élevés que pour la location nue, pas de risques d’impayés, une carence locative réduite et une fiscalité LMP / LMNP très avantageuse ».

Une levée de fonds pour des objectifs de développement ambitieux

Ce concept de location meublée original est également sans contrainte puisqu’il est sans bail commercial, sans durée minimum de détention et sans frais de sortie. Avec ce positionnement et des exemples de rentabilité annuelle nette de charges supérieure à 4,2 %, MyRoom assure aujourd’hui la gestion locative de plus de 300 logements à Lyon, Bordeaux, Compiègne, Amiens et Grenoble.

La société a enregistré une croissance de 130% de son chiffre d’affaires en 2017 et entend être présent dans 54 villes françaises à l’horizon 2025. Une expansion rapide, qui s’appuie sur une 2ème levée de fonds prévue début 2019 pour donner à MyRoom les moyens de son ambition nationale.