Fondée en 2007, Peak Ace est une agence internationale de search marketing basée à Berlin. Forte d’une équipe de plus de 110 collaborateurs, Peak Ace est un expert du référencement naturel (SEO) et de l’achat de mots-clés (SEA ou PPC).

L’agence qui a réalisé une marge brute de 6M€ en 2018, gère plus de 150 millions d’euros d’investissement sur les moteurs de recherche par an. Elle accompagne une centaine de clients dans plus de 20 pays, couvrant ainsi l’Europe, mais aussi le Moyen-Orient, le Japon et la Corée.

Peak Ace compte ainsi notamment parmi ses clients Airbnb, Sephora, H-Hotels.com, Allvendo, Dummydoll, CreditSafe, Simfy, eKomi, NetDoktor...

Avec cette prise de participation, My Media Group acquiert une dimension internationale et renforce son offre sur le SEA grâce à l’expertise PPC de Peak Ace et sur le content marketing grâce à une équipe éditoriale multilingue de 20 experts dédiés à cette fonction.

Anthony Ravau, cofondateur et Président de My Media Group, ajoute : « Avec Peak Ace, My Media Group se dote d’une force de frappe internationale en matière de search marketing. Bastian Grimm et Marcel Porthmann ont réussi en quelques années à créer un acteur européen de référence. Nous partageons les mêmes valeurs d’excellence en matière de qualité de service et de performance pour nos clients. »

Bastian Grimm, cofondateur de Peak Ace, précise : « Nous sommes ravis de rejoindre My Media Group, un groupe de véritables entrepreneurs qui a réussi à développer une offre totalement inédite sur le digital et avec qui nous partageons l’obsession du résultat. »