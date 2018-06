Muzinich & Co. annonce la nomination de Fabrizio Pagani au poste de Responsable mondial de la stratégie économique et des marchés de capitaux.

Basé à Paris et à Londres, Fabrizio Pagani interviendra dans le développement de nouvelles stratégies et de nouveaux programmes d’investissement afin d’étendre les expertises de Muzinich à l’échelle mondiale.

« Muzinich a réalisé des percées remarquables en tant que pionnier du développement de sources de financement pour les entreprises de moyenne capitalisation » déclare Fabrizio Pagani. « Je suis ravi de rejoindre la société, qui est actuellement en plein développement de sa plateforme mondiale, et de partager la vision de Muzinich & Co. pour son expansion stratégique. »

Avant de rejoindre Muzinich, Fabrizio Pagani a occupé plusieurs fonctions dans le secteur public. Il était dernièrement Chef de cabinet du Ministre italien des Finances, en charge des politiques macroéconomiques, fiscales, financières et bancaires. Auparavant, il a officié comme Sherpa (représentant du chef d’Etat) au sein du G20 et Conseiller économique senior du Premier Ministre italien.

Fabrizio Pagani a également travaillé à l’OCDE à Paris, en tant que Chef de cabinet du Sherpa et Conseiller spécial du Secrétaire Général en charge de la coordination des contributions de l’OCDE au G20 et au G8, pendant et après la crise financière.

Fabrizio Pagani apporte une expertise de qualité héritée de ses postes précédents. Il a, en particulier, contribué à la construction de l’Union des Marchés de Capitaux de l’Union Européenne et à l’amélioration de l’accès au financement des PME italiennes.

« Fabrizio dispose d’une expérience extraordinaire des politiques publiques et d’une connaissance rigoureuse des dynamiques de marché internationales » déclare George Muzinich, Président et CEO. « Nous nous réjouissons de bénéficier de sa compréhension approfondie des politiques publiques et du financement privé, de son dynamisme et de l’étendue de sa vision. Nous sommes profondément ravis qu’il rejoigne notre équipe. »