Muzinich & Co. annonce qu’Archie Beeching a rejoint la société en tant que Directeur de l’Investissement Responsable, avec effet immédiat.

Dans cette fonction nouvellement créée, Archie se concentrera sur le renforcement de l’intégration continue des politiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de l’entreprise au sein du processus d’investissement, en assurant la liaison avec les investisseurs et les entreprises et en élargissant les initiatives ESG de la société à travers les marchés de dettes publiques et privées.

Archie travaillait précédemment chez UNPRI (UN-supported Principles for Responsible Investment), où il a passé 7 ans, d’abord en charge de l’obligataire et ensuite en tant que responsable des marchés privés. Ses responsabilités comprenaient la clarification des implications financières des risques et opportunités liés au développement durable et la promotion des meilleures pratiques.

« Je suis ravi de rejoindre Muzinich pour me concentrer sur un domaine aussi clé pour l’entreprise », a déclaré Archie Beeching. « Investir de manière durable et responsable est devenu une considération importante pour tous les investisseurs et je suis impatient de travailler avec les équipes d’investissement de Muzinich et ses clients sur le développement des stratégies ESG de la société. »

« L’expertise et la présence d’Archie sur le marché améliorent considérablement nos capacités ESG », a déclaré Tatjana Greil-Castro, gérant de portefeuille. « Muzinich a été l’un des premiers à adopter les critères ESG dans les portefeuilles de ses clients. La nomination d’Archie marque une nouvelle étape importante dans notre engagement à fournir des solutions basées sur les facteurs ESG à nos clients, tout en travaillant avec les entreprises émettrices et d’autres parties prenantes sur les considérations ESG. »