Muzinich & Co. annonce le lancement d’une plateforme CLO (Collateralized Loan Obligation), qui sera dirigée par Brian Yorke, recruté à cette occasion Brian a plus de 20 ans d’expérience dans les CLO. Auparavant, il travaillait chez Ostrum Asset Management (une filiale de Natixis Investment Management) où il a participé à la mise en place des activités de loans américains et de CLO européens. Avant cela, Brian était responsable de la gestion Global Performing chez Bardin Hill Investment Partners, où, pendant ses 13 années de service, il a introduit et mis en œuvre un processus rigoureux de gestion des risques pour les comptes de loans et de CLO. Brian a commencé sa carrière chez PGIM, Inc. où il a été l’un des premiers membres de l’équipe CLO. Brian a géré plus de 45 CLO au cours de sa carrière.

Brian Yorke affirme : « Je suis heureux de rejoindre Muzinich à un moment aussi intéressant du développement de ses activités. Outre une expérience considérable dans le domaine de l’investissement en dette d’entreprises, la société jouit d’une réputation et d’une expérience bien établies dans le domaine des prêts syndiqués au sens large, ce qui la rend bien placée pour se développer sur le marché des émetteurs de CLO. »

Brian travaillera en étroite collaboration avec Torben Ronberg, responsable des Prêts Syndiqués, afin de rechercher une cohérence dans la gestion des risques et la préservation du capital, en accord avec le processus d’investissement plus global de la société.

Torben déclare : « En tant que gérant de dette d’entreprises avec plus de trois décennies d’expérience, nous pensons que l’entrée sur le marché des CLO est une extension naturelle de notre activité. » Il ajoute : « La réputation, les relations et la longévité de Brian sur le marché des CLO nous apportent une expertise approfondie et nous permettent d’offrir aux clients une gamme élargie de stratégies de crédit en mettant l’accent sur la protection contre le risque de baisse ainsi que la gestion des risques. »

Le fondateur et président de Muzinich & Co, George Muzinich, commente : « Le lancement d’une plateforme CLO, qui est soutenue par un engagement de capital substantiel, nous permet d’étendre notre gamme de produits à taux variable à une époque d’incertitude inflationniste et de pression sur les taux. »