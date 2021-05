Muzinich & Co. a organisé et conclu une cession-bail pour un A350-900 et un B787-10, en location à long terme à Singapore Airlines

Muzinich & Co. a mis en place et organisé le crédit-bail et le financement de cette transaction. L’entreprise restera le gérant des baux. Les avions ont été livrés à Singapore Airlines en 2019, dans le cadre d’une commande plus large de la compagnie aérienne auprès d’Airbus et de Boeing.

Ashwath Venkataramani, gérant chez Muzinich a commenté : « Nous sommes ravis de pouvoir nous associer et soutenir les besoins de financement de Singapore Airlines et nous sommes impatients d’accompagner la croissance de la compagnie aérienne à l’avenir. Singapore Airlines est un transporteur de renommée mondiale et l’un des noms les plus recherchés pour le portefeuille d’aviation de nos investisseurs ».

Brian Lau, gérant chez Muzinich a ajouté : « L’industrie aéronautique a été l’un des secteurs les plus durement touchés pendant la pandémie. Toutefois, nous croyons aux rendements ajustés du risque à long terme de cette classe d’actifs et sommes heureux d’accompagner nos clients dans le secteur aérien en ces temps difficiles, en leur proposant des solutions de financement innovantes ».

Le financement par de la dette Senior pour l’acquisition de l’avion A350-900 a été exclusivement organisé et souscrit par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (« CACIB ») qui a agi en tant que seul arrangeur mandaté, « Senior Facility Agent and Security Trustee » ainsi que contrepartie de couverture. CACIB et NTT TC Leasing Co., Ltd. ont agi conjointement en tant que prêteurs seniors.

Le financement par de la dette Senior pour l’acquisition de l’avion B787-10 a été organisé et souscrit par KEB Hana Bank qui a agi en tant que coordinateur général, « Senior Facility Agent and Security Trustee » ainsi que contrepartie de couverture. KEB Hana Bank, Woori Bank, Woori Global Markets Asia Ltd. et Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. ont agi conjointement en tant que prêteurs seniors.

Muzinich, un gestionnaire d’actifs de 39,3 milliards de dollars, a lancé son activité de financement aéronautique en février 2020 et est devenu un acteur actif dans les solutions de dette et de « leasing » aux compagnies aériennes, du monde entier.