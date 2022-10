L’équipe dette privée française de Muzinich & Co. annonce le financement de deux investissements récents en France par deux sociétés de private equity, MBO & Co. et Waterland Private Equity (« Waterland »).

MBO & Co. a acquis une participation majoritaire dans LEN Medical, qui a été fondée en 1984 par deux cardiologues en tant qu’éditeur de presse médicale. La société est progressivement devenue une plateforme de communication médicale intégrée aidant les groupes pharmaceutiques à promouvoir leurs médicaments et à acquérir de nouveaux clients par le biais de 5 activités en ligne et hors ligne : diffusion numérique, marketing numérique, presse, communication d’influence et congrès.

Waterland a pris une participation dans Ipsilon qui a été fondée en 2001 et qui est une société française de conseil en propriété intellectuelle (PI) de premier plan, fournissant aux grandes entreprises, aux PME, aux start-ups et au secteur public un large portefeuille de services couvrant tous les domaines de la propriété industrielle et intellectuelle ainsi que le suivi et la mise en œuvre de leur stratégie PI

Alexandre Millarini, responsable de l’activité de Direct Lending en France commente : « Nous sommes heureux de soutenir la croissance de LEN Medical et d’Ipsilon, qui sont tous deux des acteurs bien établis dans leurs secteurs respectifs et qui fournissent des services de pointe. De plus, Muzinich apprécie l’opportunité de contribuer aux investissements dans les stratégies « buy-and-build » des fonds de private equity, MBO & Co et Waterland. Il ajoute : « La plateforme de dette privée de Muzinich & Co. offre des financements flexibles et sur mesure pour soutenir le développement futur des entreprises, en particulier sur le marché des PME, un segment que nous estimons peu adressé. »

Lancée en 2014, la plateforme de dette privée de Muzinich & Co est actuellement composée de 40 professionnels de l’investissement répartis sur 12 sites en Europe, aux États-Unis et en Asie.