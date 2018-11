Le DECF, véhicule fermé à durée d’investissement de 8 ans, a reçu 210 millions d’euros d’engagements d’un large groupe d’investisseurs institutionnels italiens et internationaux. Le Fonds européen d’investissement (FEI) et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ont joué le rôle d’investisseurs clés dans cette initiative visant à apporter aux PME italiennes un financement sur le marché des capitaux parallèlement au secteur bancaire.

Gianluca Oricchio, PDG de Springrowth, a commenté : « Grâce à cette stratégie, nous nous engagerons en tant qu’acteur majeur dans le domaine des prêts bancaires du marché intermédiaire, et nous agissons en tant que prêteur parallèle aux côtés des banques italiennes, afin de permettre la création d’un portefeuille de prêts très diversifié. Cette approche a un objectif différent de celui des fonds de dette privée traditionnels, qui contiennent des portefeuilles concentrés de titres de créance négociés de manière indépendante. »

« Muzinich partage pleinement ces objectifs », a déclaré Filomena Cocco, Managing Director de Muzinich, qui a dirigé l’acquisition de Springrowth. « A travers le DECF, nous avons l’intention de mettre en œuvre un modèle innovant et évolutif de coopération avec les banques italiennes. Depuis 2014, Muzinich s’est concentré sur le segment de croissance du marché intermédiaire, qui est mal desservi par les acteurs du marché. En Italie, ce segment constitue l’épine dorsale de l’économie et est encore principalement dominé par les banques. Nous pensons qu’un partenariat avec les banques est essentiel pour accéder à un large flux de transactions et permettre un déploiement régulier des capitaux. »

« Nous sommes maintenant prêts à commencer notre activité d’investissement dans le marché italien des moyennes entreprises », a déclaré Massimo Di Carlo, Fondateur de Springrowth et Senior Advisor auprès de Muzinich. « Nous fournirons un financement personnalisé à long terme qui aidera nos clients à accroître et à renforcer leurs bilans en coopération avec nos banques partenaires qui conserveront leurs relations grâce à une offre de produits plus large. »

« Le Diversified Enterprises Credit Fund est un autre exemple de notre engagement envers le marché italien et les entreprises de taille moyenne du pays », a déclaré George Muzinich, CEO de Muzinich and Co, Inc.