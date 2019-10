Muzinich & Co. annonce le recrutement d’Alok Wadhawan, expert en financement aéronautique, à la tête de l’activité nouvellement créée de financement aéronautique. Le financement aéronautique fera partie du développement des offres d’investissement alternatif et de dette privée de Muzinich.

« Le financement aéronautique cherche à offrir aux investisseurs l’opportunité d’accéder à des rendements à revenus fixes, ajustés du risque avec une faible volatilité. Nous estimons que la classe d’actifs a fait preuve de résilience tout au long des cycles du marché et peut être idéale pour les clients qui recherchent la préservation du capital avec un niveau de corrélation faible aux autres classes d’actifs », a déclaré Alok. « Muzinich fournit une plate-forme solide sur laquelle nous pouvons offrir des solutions de financement aéronautique de premier plan. »

« Avec plus de 20 ans d’expérience et une connaissance approfondie, Alok jouera un rôle important dans la mise en œuvre de la stratégie de la société visant à étendre et développer sa plateforme de marchés privés », a ajouté George Muzinich, Chairman et Chief Executive Officer.

Muzinich fournit des solutions innovantes de financement aux entreprises en partenariat avec ses clients depuis près de 30 ans. La société propose une gamme de stratégies de crédit avec différents niveaux de risque, de rendement et de liquidité sur les marchés développés et émergents.