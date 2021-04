Muzinich & Co. annonce le troisième closing de son fonds Muzinich Pan-European II Private Debt (“le Fonds”) à 342 millions d’euros.

Le fonds se concentre sur le financement de la croissance des PME-ETIs dans le cadre de leurs projets d’acquisitions, d’expansions ou de transitions pour des entreprises familiales ou détenues par leurs fondateurs. Les équipes locales de Muzinich & Co sont déployées à travers l’Europe pour assurer sur le terrain la recherche et l’origination de transactions. Ce fonds fait suite au closing réussi du premier fonds Pan-European Private Debt en 2018, pour un montant de 706,5 millions d’euros.

Kirsten Bode, Co-responsable de la dette privée paneuropéenne a déclaré : "L’intérêt des investisseurs pour la dette privée ne cesse de croître, car il s’agit de l’une des classes d’actifs susceptibles d’offrir un rendement supérieur à celui des investissements obligataires traditionnels. En tant que l’un des rares prêteurs privés concentrés sur le marché des PME-ETIs, nous pensons que nos équipes locales sont idéalement positionnées pour déceler des opportunités au sein d’un marché à la fois large et diversifié, qui peut générer des performances attractives pour nos investisseurs."

Rafael Torres, Co-responsable de la dette privée paneuropéenne, a ajouté : "Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, et d’autant plus suite à la crise du COVID-19, de nombreuses entreprises européennes touchées par la pandémie auront besoin de solutions de financement flexibles. Nous pensons que notre réseau expérimenté et étendu de spécialistes locaux souligne notre forte empreinte en Europe et nous donne un avantage pour identifier des entreprises présentant des caractéristiques de crédit favorables."

Lancée en 2014, la plateforme de dette privée de Muzinich est actuellement composée de 37 professionnels de l’investissement [1] répartis sur 12 sites en Europe, aux États-Unis et en Asie. La plateforme [2] de la société affiche 1,9 milliard de dollars US d’engagements de capitaux et plus de 1,1 milliard de dollars US de capital investi et se concentre sur l’offre de solutions de financement flexibles aux entreprises de taille intermédiaire.