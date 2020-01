Muzinich & Co. Limited a annoncé un investissement stratégique dans son unité de financement aéronautique avec le recrutement de cinq professionnels chevronnés de ce secteur au sein d’une équipe qui sera dirigée par Alok Wadhawan.

Alok Wadhawan, Brian Lau, Tom Light, Yuri Gulla, Colin Short et Ashwath Ventkataramani apportent plus de 100 ans d’expérience cumulée dans le financement aéronautique.

Ils seront également soutenus par Volker Vogler, qui se concentrera sur la distribution de la plate-forme de solutions alternatives de Muzinich, en mettant tout d’abord l’accent sur l’aéronautique.

Muzinich & Co. lancera ses services de financement aéronautique le 1er février 2020.

George Muzinich, Président et CEO de Muzinich & Co., a déclaré : « Avec le recrutement de cette équipe, Muzinich renforce et étend ses activités sur les marchés privés en cherchant à développer les capacités best-in-class de financement aéronautique. Nos clients bénéficieront d’une expertise de pointe à mesure que nous augmenterons nos offres dans le domaine des solutions d’investissement alternatives. »