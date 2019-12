Le Fonds repose sur une stratégie multi-crédit qui investit au sein d’un portefeuille d’instruments liquides (loans syndiqués et obligations high yield européens) et illiquides (dette privée européenne) géré de manière dynamique. Conçu par Muzinich et réalisé en partenariat avec Cordusio SIM, le Fonds est également soutenu par d’autres grands distributeurs européens.

Les ELTIFs représentent une génération relativement nouvelle de véhicule d’investissement et permettent aux investisseurs privés d’accéder à des classes d’actifs qui étaient historiquement réservées aux investisseurs institutionnels. À l’instar des fonds UCITS, ils sont fortement réglementés et visent à limiter les risques.

« Bien que nous soyons actifs sur les marchés privés depuis 2014, c’est la première fois que nous sommes en mesure de créer un produit grâce auquel les investisseurs privés peuvent accéder à la dette privée, combinée à un portefeuille diversifié de loans syndiqués, une autre classe d’actifs qui, historiquement, n’a été accessible aux investisseurs privés qu’en montants limités, » a déclaré Filomena Cocco, Managing Director, Business Development, Europe chez Muzinich. « Nous pensons que la taille finale de cette offre montre à quel point elle a trouvé un écho auprès des investisseurs européens. Muzinich continuera d’étendre son offre sur le marché privé à destination des investisseurs paneuropéens et, en tant qu’experts dans la structuration de solutions produits nouvelles et innovantes, la société envisage de nouveaux ELTIFs incorporant des investissements sur le marché privé. »

« Être innovant dans un monde en constante évolution nous permet et nous permettra toujours de saisir de nouvelles opportunités » a ajouté Manuela D’Onofrio, Head of Investment & Solutions chez Cordusio. « L’idée de créer un produit qui viserait à offrir une performance annuelle attractive, sans encourir de risques de crédit et de volatilité élevés, et de trouver au sein de la dette privée, des obligations d’entreprises et des loans syndiqués une alternative d’investissement viable à long terme pour nos clients, s’est avérée judicieuse. Nous pensons que, par le biais du Fonds, non seulement nous soutenons l’économie réelle, mais nous avons également cherché à offrir un produit capable de générer des performances qui, dans l’univers liquide, ne seraient généralement réalisables que grâce à des actifs plus risqués. »