Mutares SE & Co. KGaA a cédé avec succès sa filiale Norsilk à Protac, filiale française du Groupe Rose.

Norsilk a été acquise en 2015 auprès du groupe finlandais Metsä. Après un processus de retournement réussi, la société a été intégrée au groupe Donges en 2019. En 2021, Norsilk emploie une centaine de personnes et prévoit un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’Euros, en forte croissance d’environ 60 % par rapport à 2020. Les mesures clés de ce redressement réussi comprenaient, notamment, la réorganisation de l’entreprise et la remobilisation des équipes, l’optimisation des processus de production et d’approvisionnement, la rationalisation de la gamme de produits et la diversification du portefeuille de clients.

Pour Mutares, Protac est le repreneur stratégique idéal pour Norsilk. La société opère en effet dans la transformation du bois pour diverses industries et applications, ce qui bénéficiera au futur développement de Norsilk. Les deux sociétés auront en outre l’opportunité de se positionner, ensemble, comme un fournisseur leader dans les produits en bois sur le marché français.