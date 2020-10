Réalisée auprès de deux fonds de référence en matière d’économie responsable, durable et solidaire, cette opération va permettre à la jeune pousse d’accélérer son développement. Outre le doublement de ses équipes de techniciens, Murfy prévoit de consolider sa présence sur le marché français et de démarrer sa stratégie de déploiement en Europe. A terme, son ambition est de faire de la réparation le réflexe de tous les Français qui subissent une panne de leur électroménager.

RÉPARER PLUTÔT QUE DE JETER POUR RACHETER DU NEUF : LA NOUVELLE DONNE

Murfy est la première start-up à proposer un service de réparation de gros électroménager pour les particuliers, qui soit efficace et transparent avec pour ambition de diminuer radicalement le volume de déchets électroménagers. Pour inciter les Français à réparer plutôt que de racheter du neuf, Murfy propose trois solutions aux consommateurs :

l’auto-réparation via des tutoriels gratuits sur son site,

l’intervention à domicile en moins de 48h d’un technicien professionnel pour un forfait fixe de 75 € (déplacements et main d’œuvre compris),

l’achat d’un appareil reconditionné par Murfy dans ses ateliers si l’ancien n’est vraiment pas réparable ou si la réparation s’avère trop chère (le forfait de 75 € se transforme en avoir).

UN SERVICE EN FORTE CROISSANCE : UNE ACTIVITÉ MULTIPLIÉE PAR 3 EN 2020

Grâce à ce positionnement unique, la start-up connaît un franc succès. Deux ans seulement après son lancement, elle affiche d’excellents résultats avec plus de 35 000 réparations à son actif, dont 25 000 réalisées en 2020. En 2019, Murfy avait réalisé 1,5M € de Chiffre d’Affaires et attendra les 3,5M € sur l’année en cours, et ce, malgré la suspension du service pendant le confinement. Une crise sanitaire qui a d’ailleurs confirmé l’évolution des attentes des consommateurs, de plus en plus enclins à une consommation responsable. En effet, depuis avril la croissance mensuelle de Murfy à grimper de 70 %.

ACCÉLÉRER LA CONQUÊTE DU MARCHÉ FRANÇAIS ET SE DÉPLOYER EN EUROPE

Après avoir lancé son service dans la zone test de Paris et la petite couronne, Murfy a depuis étendu son service d’intervention dans une dizaine de métropoles hexagonales, agglomérations comprises. Aujourd’hui, celui-ci couvre 50 % des foyers français. Une dynamique de maillage territoriale que la start-up entend bien poursuivre pour rendre son service disponible à 75 % de la population française d’ici à la fin 2021.

Animé par la volonté d’une économie plus responsable et l’ambition d’en faire un modèle européen, 2021 sera aussi l’année de l’internationalisation. Murfy ambitionne d’ouvrir son service dans deux métropoles européennes d’ici à la fin de l’année prochaine.

CRÉATION D’EMPLOIS LOCAUX ET NON DÉLOCALISABLES : LE PARI DE MURFY

Alors que la grande majorité des appareils électroménagers sont fabriqués à l’autre bout du monde, la solution de réparation prônée par Murfy crée des emplois locaux et non-délocalisables aux quatre coins de l’hexagone. La start-up ayant fait le choix de recruter en CDI pour internaliser son savoir-faire et son savoir-être, va ainsi à contrecourant de l’ubérisation et applique un modèle vertueux.

En 2 ans, une centaine de salariés ont rejoint l’aventure Murfy et 20 postes minimum sont encore à pourvoir d’ici fin 2020. En 2021, Murfy continue ses embauches avec pour ambition de faire passer son réseau de techniciens 50 à 250 personnes, et ainsi d’accompagner son extension territoriale.

OUVRIR 10 NOUVEAUX ATELIERS DE RECONDITIONNEMENT D’ICI LE PRINTEMPS 2021

Pour aller jusqu’au bout de sa démarche éco-responsable, et répondre à une demande croissante des consommateurs pour des alternatives plus durables, Murfy, s’est lancé début 2020 dans le reconditionnement en ouvrant un premier atelier en région parisienne. Ainsi, lorsque la réparation n’est pas possible ou trop chère, Murfy est capable de proposer à ses clients un appareil reconditionné par ses soins. Cette offre de vente de produits reconditionnés a déjà permis de donner une seconde vie à 1 300 appareils, revendus sur son site MurfyShop.

Un modèle vertueux que la start-up ambitionne d’étendre à d’autres territoires où son service est présent afin de limiter les déplacements des appareils et de rester cohérent avec sa dynamique durable et locale. Au total, une dizaine d’atelier devraient ainsi ouvrir d’ici fin 2021 à commencer par Lyon et Lille dans les semaines à venir.

Et Guy Pezaku, cofondateur et CEO de Murfy, de conclure : « Aujourd’hui, les consommateurs considèrent qu’il est plus intéressant d’aller extraire de la matière en Afrique, qui sera ensuite envoyée en Asie pour que des appareils soient produits puis transportée en Europe et livrée par deux personnes, plutôt que de faire venir un technicien qui habite à 10 minutes de chez soi. Notre conviction est qu’il n’y a pas assez d’investissements qui sont faits dans le monde de la réparation. Grâce à la confiance de nos investisseurs, nous prouvons qu’il est cependant encore possible de changer les choses et de faire en sorte que la réparation, solution la plus logique, devienne celle favorisée par les Français. »