Cette association s’inscrit dans un environnement favorable. La tech B2B bénéficie d’une forte croissance en France et en Europe. Conformément aux conclusions du rapport de Philippe Tibi, les investisseurs institutionnels sont encouragés à soutenir les sociétés tech dans leurs levées de fonds et ainsi favoriser l’écosystème technologique français.

Dans ce contexte, la stratégie d’investissement de Move Capital repose sur l’hyperspécialisation dans le secteur des nouvelles technologies et du B2B. Les sociétés tech ciblées répondent à trois critères : elles doivent être en phase de développement « growth stage », positionnées sur le secteur du B2B et basées en Europe, particulièrement en France. Afin d’accompagner ces sociétés technologiques dans les phases avancées de leur développement, Move Capital vise une levée d’au moins 300 millions d’euros auprès des investisseurs institutionnels.

« Notre équipe a pour vocation d’adresser les besoins en capitaux des entreprises tech en croissance. Pour cela elle s’appuie sur une large expérience pan-européenne du secteur de la tech avec plus de 50 années d’expérience cumulée dans l’industrie. Par ailleurs, elle est accompagnée par un comité d’experts de premier plan, composé de spécialistes issus des plus grandes sociétés tech françaises et européennes » déclarent Sophie Sursock et Hervé Malausséna, Associés-Fondateurs de Move Capital.

Move Capital va s’appuyer sur les forces du groupe Kepler Cheuvreux telles que sa plateforme de gestion d’actifs KC Invest, son large réseau de clients institutionnels, ses capacités d’origination et son expertise unique dans la recherche en Technologie.

« Nous sommes ravis d’accueillir les équipes de Move Capital et de mettre en commun nos expertises complémentaires au service du financement des futurs leaders de la French Tech » ajoute Guillaume Cadiou, Président du Directoire de Kepler Cheuvreux.